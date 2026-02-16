Israel aprova registro de terras na Cisjordânia e gera reação palestina

JERUSALÉM, 15 de fevereiro (Reuters) - O gabinete de Israel aprovou neste domingo novas medidas para reforçar o controle israelense sobre a Cisjordânia ocupada e facilitar a compra de terras por colonos, uma medida que os palestinos chamaram de "anexação de fato".

A Cisjordânia está entre os territórios que os palestinos reivindicam para um futuro Estado independente . Grande parte dela está sob controle militar israelense, com autogoverno palestino limitado em algumas áreas administradas pela Autoridade Palestina, apoiada pelo Ocidente.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que enfrenta eleições ainda este ano, considera o estabelecimento de qualquer Estado palestino uma ameaça à sua segurança.

Sua coalizão governista, que possui uma grande base eleitoral nos assentamentos, inclui muitos membros que desejam que Israel anexe a Cisjordânia, território conquistado na Guerra dos Seis Dias, em 1967, para a qual Israel cita laços bíblicos e históricos.

Os ministros votaram a favor do início de um processo de registro de terras pela primeira vez desde 1967, uma semana depois de aprovarem outra série de medidas na Cisjordânia que atraíram condenação internacional.

"Estamos dando continuidade à revolução da colonização e fortalecendo nosso domínio em todas as partes do nosso território", afirmou o ministro das Finanças de extrema-direita, Bezalel Smotrich.

O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o registro de terras é uma medida de segurança vital, enquanto o gabinete declarou em comunicado que se trata de uma "resposta apropriada aos processos ilegais de registro de terras promovidos pela Autoridade Palestina".

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a medida promoverá a transparência e ajudará a resolver disputas de terras.

A presidência palestina condenou a medida, afirmando que ela constitui "uma anexação de facto do território palestino ocupado e uma declaração do início de planos de anexação destinados a consolidar a ocupação através de atividades ilegais de assentamento".

A organização israelense Peace Now, que monitora os assentamentos, afirmou que a medida pode levar ao desapossamento de palestinos em até metade da Cisjordânia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, descartou a anexação da Cisjordânia por Israel, mas seu governo não buscou conter a construção acelerada de assentamentos israelenses.

Em um parecer consultivo não vinculativo de 2024, o mais alto tribunal das Nações Unidas afirmou que a ocupação israelense dos territórios palestinos e dos assentamentos ali existentes é ilegal e deve ser encerrada o mais rápido possível. Israel contesta essa posição.

