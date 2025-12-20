Israel ataca escola que abrigava refugiados em Gaza e mata vários palestinos
O Hamas condenou neste sábado o “brutal” bombardeio israelense e denunciou a nova violação flagrante do cessar-fogo
247 - Pelo menos cinco palestinos morreram e vários outros ficaram feridos na noite de sexta-feira após um ataque de artilharia israelense contra uma escola que abrigava pessoas deslocadas no bairro de Tuffah, a leste da Cidade de Gaza, informou a Defesa Civil de Gaza. A reportagem é da agência Xinhua. Mahmoud Basal, porta-voz da Defesa Civil, afirmou que a escola foi atingida enquanto civis estavam no local para uma celebração de casamento. Segundo Basal, a escola, localizada próxima a um hospital, permaneceu sob ataque contínuo, o que atrasou a chegada das equipes de resgate. Ele disse que alguns dos feridos foram evacuados com o uso de veículos civis.
Basal acrescentou que novos disparos de artilharia após o ataque inicial agravaram a situação, observando que a maioria dos mortos eram crianças. O porta-voz condenou os ataques a escolas e abrigos para civis como graves violações do direito internacional e apelou à comunidade internacional para que proteja a população civil. Fontes locais relataram que tanques israelenses continuaram a bombardear a região leste de Tuffah, impedindo que ambulâncias chegassem ao local por horas.
O Hamas condenou o “brutal” bombardeio israelense contra uma escola na Cidade de Gaza na sexta-feira, classificando o ataque como mais um crime de guerra “deliberado” e uma violação flagrante do cessar-fogo, informou o canal Press TV neste sábado (20).