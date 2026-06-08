Israel ataca o Irã apesar de advertência de Trump

247 - Israel afirmou ter realizado novos ataques contra alvos militares no oeste e no centro do Irã nesta segunda-feira (8), em uma escalada que ocorre apesar da pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para conter novas ações militares e preservar as negociações de Washington com Teerã, as informações são da Reuters.

A ofensiva israelense foi anunciada horas depois de Trump declarar que eventuais novos ataques entre Israel e Irã não comprometeriam as tratativas de paz conduzidas por seu governo. Segundo a Reuters, o presidente dos EUA também afirmou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, “não é quem manda” no processo.

“Isso não terá nenhum impacto no acordo”, disse Trump ao Financial Times. “Quem manda sou eu. Eu tomo todas as decisões. Ele não manda em nada.”

A nova rodada de ataques ocorreu após o Irã lançar mísseis contra alvos israelenses em retaliação à ofensiva militar israelense contra o Líbano.

Em Tel Aviv, sirenes de alerta aéreo foram acionadas, segundo uma testemunha ouvida pela Reuters. O Exército israelense afirmou ter identificado o lançamento de um míssil do Iêmen em direção ao território israelense, com sistemas de defesa ativados para responder à ameaça. Foi o primeiro ataque vindo do Iêmen contra Israel desde a trégua de 8 de abril.

Tensão aumenta após ataques no Líbano

A escalada também está ligada aos ataques israelenses na região de Beirute. No domingo, Israel realizou bombardeios nos arredores ao sul da capital libanesa, em Dahiyeh, área historicamente associada ao Hezbollah. Foi a primeira ação do tipo desde que os Estados Unidos anunciaram um plano de trégua para o Líbano na semana anterior.