Israel bloqueia atuação da Espanha em centro que monitora trégua em Gaza em meio às tensões diplomáticas entre os países

247 - Israel anunciou nesta sexta-feira (10) que impediu a participação da Espanha em um centro internacional criado para acompanhar a trégua na Faixa de Gaza e apoiar a entrega de ajuda humanitária. O Centro de Coordenação Civil-Militar (CMCC), liderado pelos Estados Unidos e localizado em Kiryat Gat, foi estabelecido após o início do cessar-fogo entre Israel e Hamas, em 10 de outubro de 2025.

Mais de 75 mil pessoas foram mortas nos primeiros 16 meses do genocídio promovido por Israel na Faixa de Gaza, número cerca de 50% superior ao total divulgado oficialmente à época, de acordo com estudo publicado na revista científica The Lancet. Segundo a AFP, o CMCC tem a função de monitorar a situação no território palestino e facilitar ações humanitárias.

O Centro conta com a presença de militares e diplomatas de diferentes países, entre eles França, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. Os participantes discutem questões relacionadas à segurança e à assistência em Gaza, afetada por mais de dois anos de genocídio. Até então, a Espanha também integrava o grupo. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores de Israel comunicou que o país não poderá mais participar das reuniões do órgão.

Críticas de Israel ao governo espanhol

As relações entre Israel e Espanha vêm se deteriorando desde que o governo espanhol reconheceu o Estado palestino em 2024. Desde então, os dois países chegaram a retirar seus embaixadores.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tem criticado a atuação militar genocida de Israel em Gaza desde o início do conflito, que teve início após a ação do Hamas em 7 de outubro de 2023. Ele também se posicionou contra as agressões realizadas por Estados Unidos e Israel contra o Irã a partir de 28 de fevereiro.

Em nota, o chanceler israelense Gideon Saar criticou o governo espanhol ao justificar a decisão. "O viés anti-Israel do governo de [Pedro] Sánchez é tão extremo que perdeu toda a capacidade de agir construtivamente", afirmou. Segundo ele, a Espanha não poderá mais integrar o CMCC em Kiryat Gat.

Saar já havia feito críticas anteriores ao governo espanhol, acusando-o de se alinhar a adversários de Israel e de adotar posições contrárias às ações militares conduzidas pelo país.