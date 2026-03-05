Israel bombardeia subúrbios de Beirute, região onde vivem mais de 500 mil pessoas

247 - O Exército de Israel iniciou nesta quinta-feira (5) uma série de bombardeios contra o subúrbio de Dahieh, localizado ao sul de Beirute, capital do Líbano. Antes do início das agressões, as forças israelenses emitiram uma ordem para que a população deixasse imediatamente a região, onde vivem mais de 500 mil pessoas. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, os ataques israelenses já provocaram ao menos 123 mortes e deixaram 683 pessoas feridas no país. Desde segunda-feira (2), Dahieh já vinha sendo alvo de ataques aéreos. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, afirmou que "Dahieh vai parecer com Khan Younis", em referência à cidade localizada no sul da Faixa de Gaza que sofreu intensa destruição durante o genocídio promovido por forças israelenses.

Em nota, o Exército de Israel afirmou que "as FDI começaram a atacar a infraestrutura do Hezbollah na área de Dahieh, em Beirute". A ordem de evacuação abrange todo o subúrbio sul da capital libanesa, área densamente habitada que reúne bairros residenciais, centros comerciais, hospitais e edifícios públicos. Porta-vozes militares orientaram os moradores a deixarem a região imediatamente com o argumento de preservar suas vidas antes da sequência de bombardeios.

Conflito regional em escalada

A ordem de evacuação na capital libanesa ocorreu um dia após o Exército israelense determinar a retirada da população da área ao sul do rio Litani, região que representa cerca de 10% do território do Líbano. A medida elevou preocupações sobre a possibilidade de uma ofensiva terrestre israelense no país.

A escalada ocorre em meio ao agravamento do conflito regional após as agressões dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que resultaram no assassinato do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em um ataque aéreo. Desde então, o país persa, em resposta, intensificou disparos de mísseis contra alvos israelenses e bases militares dos EUA no Oriente Médio.