Israel comete tortura contra ativistas, diz Flotilha Global Sumud

247 - Relatora especial da ONU para o Direito à Saúde, Tlaleng Mofokeng expôs neste sábado (2) os relatos de tortura contra ativistas da Flotilha Global Sumud, que mais cedo lançou um novo grupo de embarcações com o objetivo de furar o cerco de Israel à Faixa de Gaza.

Ávila e o ativista espanhol-sueco Saif Abu Shek não foram libertados com os outros participantes após a interceptação da flotilha por Israel e estão atualmente detidos no país.

Segundo Mofokeng, os relatos de tortura contra os ativistas exige uma resposta dos países-membros da ONU. "A tortura relatada de ativistas civis, combinada com a transferência ilegal de detidos de águas europeias, marca uma escalada perigosa com consequências legais e morais de longo alcance. A falha em agir agora coloca em risco não apenas a segurança e as vidas de Saif Abukeshek e Thiago Ávila, mas também erode ainda mais a credibilidade do direito internacional diante das atrocidades contínuas em Gaza", escreveu ela.

Mais cedo, a Flotilha Global Sumud informou que testemunhas oculares confirmaram que Saif Abu Shek foi torturado a bordo de um navio militar israelense após forças de Israel interceptarem embarcações da flotilha em águas internacionais, a cerca de 80 milhas a oeste de Creta, na Grécia.

Ao todo, 175 participantes civis foram levados para um navio israelense e posteriormente conduzidos à Grécia. Todos acabaram libertados, com exceção de Saif Abu Shek e Ávila.