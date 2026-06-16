Israel diz que não seguirá acordo com o Irã e continuará agressão ao Líbano

247 - Israel não se considera obrigado a cumprir um acordo entre Estados Unidos e Irã e pretende manter suas ações militares na região até desarmar o Hezbollah, afirmou Gila Gamliel, ministra da Ciência e integrante do gabinete político e de segurança israelense, segundo informações da Al Jazeera.

A declaração, dada na noite de segunda-feira ao Canal 7 de Israel, reforça a posição do governo israelense de não aceitar restrições a suas operações militares mesmo diante de um possível marco regional de cessar-fogo. “Não somos parte do acordo e, do nosso ponto de vista, continuaremos até alcançar o objetivo de desarmar o Hezbollah”, disse Gamliel.

A ministra também afirmou que Israel pretende manter a ocupação de partes do Líbano e impedir o retorno de moradores às áreas sob controle israelense. Segundo ela, a presença militar no território libanês seria mantida enquanto o Hezbollah não for desarmado.

“Realisticamente, estamos profundamente entrincheirados dentro do Líbano e não pretendemos nos retirar das áreas que controlamos até o rio Litani e o Castelo de Beaufort, onde o Exército israelense desfruta de completa liberdade de movimento, e não permitiremos que a população retorne até que o Hezbollah seja desarmado, porque é isso que protege nossos residentes do norte”, afirmou Gamliel.

As falas indicam que Israel pretende preservar sua liberdade de ação militar no Líbano, independentemente das negociações envolvendo Washington e Teerã. A posição expressa por Gamliel também evidencia a resistência israelense a qualquer arranjo regional que imponha limites às suas operações.

A ministra ainda afirmou que Donald Trump estaria “ganhando tempo”, ao mencionar a Copa do Mundo, as celebrações de seu aniversário, o Dia da Independência dos Estados Unidos e as eleições de meio de mandato.