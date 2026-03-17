Israel faz novos ataques aéreos em Beirute

247 - Os recentes ataques aéreos israelenses contra Beirute, incluindo bombardeios que atingiram ao menos três bairros da capital libanesa, marcam uma nova fase de intensificação do da agressão israelense contra o Líbano. A ofensiva ocorre em meio à ampliação das operações militares israelenses, que agora combinam ataques aéreos e incursões terrestres no sul do país.

De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera e confirmadas por agências internacionais, os bombardeios fazem parte de uma campanha mais ampla de Israel.

Nos últimos dias, Israel ampliou significativamente suas ações militares. Além dos ataques aéreos em Beirute e outras regiões, o Exército israelense iniciou operações terrestres no sul do Líbano, com o objetivo declarado de atingir infraestruturas do Hezbollah.

Bombardeios em áreas urbanas e impacto humanitário

Os ataques aéreos atingiram áreas densamente povoadas da capital libanesa, incluindo bairros residenciais. Segundo a Al Jazeera, as ofensivas israelenses têm se concentrado nos subúrbios do sul de Beirute, mas também alcançaram regiões centrais da cidade, ampliando o impacto sobre civis.

Relatos apontam que uma série de bombardeios recentes causou destruição significativa de edifícios e deixou dezenas de mortos. Em um dos episódios mais graves, um ataque atingiu uma área costeira onde famílias deslocadas estavam abrigadas, resultando em vítimas entre civis.

O avanço da ofensiva já provocou deslocamento em massa. Estimativas indicam que centenas de milhares e possivelmente mais de um milhão de libaneses foram forçados a deixar suas casas diante da intensificação dos ataques e das ordens de evacuação emitidas por Israel.

Resposta do Hezbollah

O Hezbollah tem respondido com lançamentos de foguetes e drones contra Israel, incluindo ataques de grande escala que chegaram a superar a capacidade de interceptação do sistema antimísseis israelense em alguns momentos.

A entrada de tropas israelenses em território libanês elevou o nível do confronto. Autoridades israelenses afirmam que a operação continuará até que o Hezbollah deixe de representar ameaça, enquanto analistas e organizações internacionais alertam para o risco de uma ocupação prolongada do sul do Líbano.