Israel afirma que os libaneses deslocados não retornarão até que seus próprios cidadãos estejam em segurança

Reuters - Israel alertou nesta segunda-feira que os libaneses deslocados, forçados a deixar suas casas devido à campanha militar, não poderão retornar até que a segurança dos israelenses que vivem perto da fronteira seja garantida, enquanto as tropas israelenses avançam para novas áreas do sul do Líbano.

Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz militar israelense, Tenente-Coronel Nadav Shoshani, disse aos repórteres que os soldados estavam realizando operações terrestres em "novos locais", descrevendo a mais recente ofensiva como "limitada e direcionada".

A operação ampliada começou dias depois de o Ministro da Defesa, Israel Katz, ter afirmado que as Forças Armadas haviam recebido ordens para expandir sua campanha. Mais tarde, ele alertou que o país poderia sofrer perdas territoriais e danos à sua infraestrutura, a menos que o Hezbollah fosse desarmado.

As forças armadas de Israel, que ocupam cinco posições no sul do Líbano desde o cessar-fogo com o Hezbollah em novembro de 2024, enviaram tropas adicionais ao país depois que o Hezbollah lançou uma salva de foguetes em 2 de março, arrastando o Líbano para uma guerra regional em expansão.

O Hezbollah, um grupo muçulmano xiita, afirmou que seu ataque foi uma retaliação pelo assassinato do líder supremo do Irã em 28 de fevereiro, o primeiro dia da guerra entre os EUA e Israel . Israel respondeu com uma intensa campanha de bombardeios no Líbano.

Em visita às tropas perto da fronteira, o chefe militar israelense, Eyal Zamir, afirmou que os ataques ao Irã estavam afetando a capacidade do Hezbollah de se armar e se financiar. Ele disse que mais de 400 combatentes do grupo foram mortos desde 2 de março.

"Nas últimas duas semanas, lançamos uma operação terrestre limitada e direcionada no sul do Líbano com o objetivo de afastar a ameaça da fronteira e garantir a segurança a longo prazo para os residentes do norte de Israel", disse Zamir.

O Hezbollah raramente divulga o número de suas baixas.

Mais de 880 pessoas no Líbano foram mortas por ataques israelenses, segundo o Ministério da Saúde libanês, cujos números não distinguem entre combatentes e civis. Mais de 1 milhão de pessoas foram forçadas a deixar suas casas , muitas delas no sul do país e também em áreas próximas à capital, Beirute, e mais de 130 mil estão vivendo em abrigos coletivos, de acordo com as autoridades libanesas. Na semana passada, as Nações Unidas lançaram um apelo de US$ 308 milhões para ajudar o Líbano a lidar com as consequências da guerra.

COMPARAÇÃO COM GAZA

Os militares descreveram a ofensiva terrestre, lançada após 2 de março, como um esforço defensivo para proteger o norte de Israel dos ataques do Hezbollah, que, segundo eles, têm sido em média de pelo menos 100 foguetes e drones por dia e chegaram até o centro de Israel.

Na segunda-feira, Katz relacionou o retorno dos residentes libaneses deslocados à segurança dos israelenses que vivem perto da fronteira.

"Centenas de milhares de residentes xiitas do sul do Líbano que evacuaram ou estão evacuando suas casas no sul do Líbano e em Beirute não retornarão às áreas ao sul da Linha Litani até que a segurança dos residentes do norte seja garantida", disse ele em um comunicado.

Ele afirmou que os militares receberam instruções para destruir a "infraestrutura terrorista" em aldeias no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, fazendo uma comparação com as operações em cidades da Faixa de Gaza que foram amplamente destruídas pelas forças israelenses.

Katz também sugeriu que o líder do Hezbollah, Naim Qassem, poderia enfrentar um destino semelhante ao de seu antecessor e ao do líder supremo do Irã, ambos mortos em ataques israelenses. Qassem disse na semana passada que as ameaças contra sua vida eram “inúteis”.

Tropas israelenses avançam para o oeste

Durante o fim de semana, tropas israelenses cercaram a importante cidade de Khiyam, no sul do Líbano, e avançaram para oeste em direção ao rio Litani, uma ação que pode deixar grandes áreas do sul do Líbano sob controle israelense, disseram fontes de segurança libanesas à Reuters.

Tropas israelenses enfrentaram combatentes do Hezbollah no sul do Líbano durante todo o dia de segunda-feira e avançaram em direção a Bint Jbeil, uma vila libanesa e reduto do Hezbollah localizada a cerca de 4 km da fronteira com Israel, disseram as fontes.

Dois funcionários israelenses disseram no domingo que Israel e Líbano deveriam realizar negociações nos próximos dias com o objetivo de garantir um cessar-fogo duradouro que resultaria no desarmamento do Hezbollah.

Uma fonte libanesa familiarizada com o assunto disse que não parecia que as negociações com Israel ocorreriam em breve, embora devam acontecer eventualmente.

O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon, disse a repórteres que "alguns atores estavam tentando mediar e sediar negociações", acrescentando: "Acredito que o próximo passo serão as negociações, mas primeiro precisamos enfraquecer a capacidade do Hezbollah."

Nos termos do cessar-fogo de novembro de 2024, o Hezbollah deveria se retirar do sul do Líbano, enquanto as forças armadas libanesas assumiriam o controle.

Israel afirmou que o Líbano nunca cumpriu sua parte do acordo, continuando com ataques aéreos quase diários contra o que considerava posições e armas do Hezbollah.