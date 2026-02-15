Israel intensifica ataques aéreos em Gaza e mata pelo menos 11 palestinos

CAIRO/JERUSALÉM, 15 de fevereiro (Reuters) - Israel lançou ataques aéreos na Faixa de Gaza neste domingo, matando pelo menos 11 palestinos, disseram autoridades palestinas, em uma ação que os militares classificaram como resposta às violações do cessar-fogo pelo grupo militante palestino Hamas.

Médicos da Faixa de Gaza disseram que um ataque aéreo israelense contra um acampamento de tendas que abrigava famílias deslocadas matou pelo menos quatro pessoas, enquanto autoridades de saúde afirmaram que outro ataque matou cinco pessoas em Khan Younis, no sul, e outra pessoa foi morta a tiros no norte.

Os ataques aéreos também tiveram como alvo o que se acreditava ser um comandante do grupo Jihad Islâmica, aliado do Hamas, no bairro de Tel Al-Hawa, na Cidade de Gaza.

Hazem Qassem, porta-voz do Hamas em Gaza, acusou Israel de cometer um novo "massacre" contra palestinos deslocados, classificando-o como uma grave violação do cessar-fogo, dias antes da primeira reunião do Conselho de Paz do presidente dos EUA, Donald Trump .

Um oficial militar israelense classificou os ataques de domingo como "precisos" e em conformidade com o direito internacional, e afirmou que o grupo militante palestino violou repetidamente o cessar-fogo de outubro.

Israel e Hamas têm trocado acusações repetidamente sobre as violações do acordo de cessar-fogo, um elemento fundamental do plano de Trump para pôr fim à guerra em Gaza , a mais mortífera e destrutiva do conflito israelo-palestino que já dura gerações.

A guerra começou com o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que matou mais de 1.200 pessoas, segundo dados israelenses. A guerra aérea e terrestre de Israel em Gaza matou mais de 72.000 pessoas desde então, de acordo com dados do Ministério da Saúde palestino.

O "Conselho da Paz" de Trump realizará sua primeira reunião na quinta-feira.

"Nas últimas horas, as Forças de Defesa de Israel (IDF) iniciaram ataques em resposta à flagrante violação do acordo de cessar-fogo por parte do Hamas ontem na região de Beit Hanoun", disse um oficial militar israelense.

O oficial afirmou que militantes saíram de um túnel no lado israelense da "Linha Amarela", acordada no cessar-fogo para demarcar as áreas controladas por Israel e pelo Hamas.

"Cruzar a Linha Amarela nas proximidades das tropas das Forças de Defesa de Israel, estando armado, é uma violação explícita do cessar-fogo e demonstra como o Hamas viola sistematicamente o acordo de cessar-fogo com a intenção de prejudicar as tropas das Forças de Defesa de Israel", disse o oficial.

Israel avançou unilateralmente a Linha Amarela para dentro da Faixa de Gaza, mesmo que a retirada israelense faça parte do acordo de cessar-fogo, e o Hamas tenha rejeitado até agora as exigências de depor as armas, também previstas no plano. Israel afirmou que terá que forçar o Hamas a se desarmar caso isso não aconteça.

Qassem instou os participantes da primeira reunião do novo Conselho Internacional de Paz para Gaza, criado por Trump , na quinta-feira, a pressionarem Israel para que pare de violar o cessar-fogo e implemente o acordo sem demora.

Autoridades americanas disseram à Reuters na semana passada que Trump anunciará um plano de reconstrução de bilhões de dólares para Gaza e detalhará os planos para uma força de estabilização autorizada pela ONU para o enclave palestino na reunião em Washington.

O exército israelense afirmou que continuou destruindo túneis subterrâneos no norte da Faixa de Gaza, em conformidade com o acordo, e que seus aviões atacaram um prédio a leste da Linha Amarela após avistarem militantes saindo de um túnel, matando pelo menos dois deles. Autoridades de Gaza não tinham informações sobre essas supostas vítimas.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que pelo menos 600 palestinos foram mortos por disparos israelenses desde o início do acordo de Gaza. Israel alega que quatro soldados foram mortos por militantes em Gaza no mesmo período.

Reportagem de Nidal al-Mughrabi e Steven Scheer; Edição de William Mallard e Philippa Fletcher