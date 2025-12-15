Israel intensifica ataques contra Gaza e amplia incursões na Cisjordânia

247 - As forças armadas de Israel voltaram a intensificar suas ações militares na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada. Na manhã desta segunda-feira (15), bombardeios de artilharia e ataques aéreos atingiram diversas áreas do território palestino, que já enfrenta um cenário de destruição acumulado após dois anos de ofensivas contínuas.

De acordo com a agência Prensa Latina e a emissora Al Jazeera TV, a artilharia israelense atacou regiões no leste de Gaza, enquanto helicópteros de combate dispararam de forma intensa contra a cidade de Khan Yunis. Já Rafah, no sul do território, foi alvo de aviões de guerra. No norte, na cidade de Gaza, veículos blindados abriram fogo em diferentes pontos urbanos.

Os novos ataques ocorrem apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro. Desde então, as forças armadas israelenses cometeram mais de 500 ataques, mataram ao menos 391 palestinos e deixaram centenas de feridos, aprofundando a crise humanitária na região.

Além da Faixa de Gaza, as operações militares se estenderam à Cisjordânia. Conforme informou a agência oficial de notícias palestina, tropas israelenses realizaram incursões em várias localidades na segunda-feira. Entre os alvos estão as aldeias de Deir Jarir, Beit Rima e Kafr Malik, situadas na província de Ramallah, além de Fasayil, ao norte da cidade de Jericó.

Na aldeia de Deir Jarir, diversos palestinos foram detidos durante a operação militar. Também foi registrada a prisão de um idoso cego na localidade de Al-Mazra'a Al-Gharbiya. Outras detenções ocorreram no campo de refugiados de al-Arroub e na cidade de al-Majd, ambos na província de Hebron, no sul da Cisjordânia, bem como na cidade de Attil, na província de Tulkarem.

Ainda segundo as informações divulgadas, um jovem foi preso no campo de refugiados de Qalandia, ao norte de Jerusalém ocupada, enquanto outro foi detido na aldeia vizinha de Beit Ijza. As ações reforçam o clima de tensão permanente nos territórios palestinos, em meio à continuidade das operações militares israelenses tanto em Gaza quanto na Cisjordânia.