      Assassinato de comandante ameaça cessar-fogo em Gaza, afirma Hamas

      Grupo diz que ataque israelense põe em risco trégua e cobra ação de Donald Trump

      Raed Saed, e seus auxiliares, mortos em um ataque israelense um dia antes, na Cidade de Gaza, em 14 de dezembro de 2025. (Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

      CAIRO/CIDADE DE GAZA, 14 de dezembro (Reuters) -  O assassinato, por Israel, de um alto comandante do Hamas ameaça a viabilidade do cessar-fogo em Gaza, disse no domingo o principal negociador do grupo militante, pedindo ao presidente dos EUA, Donald Trump, que exija que Israel cumpra os termos da trégua.

      Milhares de apoiadores do Hamas se reuniram no centro da Cidade de Gaza para o funeral do comandante sênior Raed Saed e de três associados mortos junto com ele no sábado.

      Os enlutados entoavam cânticos como "Os mártires são queridos por Deus" e carregavam os corpos em caixões cobertos com bandeiras verdes do Hamas, em uma das maiores demonstrações de presença do grupo desde que o acordo de cessar-fogo apoiado pelos EUA entrou em vigor em Gaza, em outubro.

      Em um pronunciamento televisionado, o principal negociador do Hamas, Khalil al-Hayya, que vive exilado, confirmou a morte de Saed, o assassinato de mais alto escalão de uma figura importante do Hamas desde o cessar-fogo.

      "As contínuas violações do acordo de cessar-fogo por parte de Israel... e os recentes assassinatos que tiveram como alvo Saed e outros ameaçam a viabilidade do acordo", disse Hayya.

      "Apelamos aos mediadores, e especialmente ao principal garante, a administração dos EUA e o Presidente Donald Trump , para que trabalhem no sentido de obrigar Israel a respeitar o cessar-fogo e a comprometer-se com ele."

      O braço armado do Hamas afirmou no domingo que escolheu um substituto para Saed, que, segundo o grupo, era responsável pela "produção militar". Seu assassinato não impedirá o grupo de seguir o "caminho da Jihad", declarou.

      Forças israelenses controlam metade de Gaza

      Fontes do Hamas descreveram Saed como o segundo em comando do braço armado do grupo, depois de Izzeldeen Al-Hadad. Israel afirma que Saed foi um dos principais arquitetos do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra.

      Desde que Israel assassinou o líder do grupo, Yehya Al-Sinwar, em 2024, o Hamas não identificou um chefe geral. Em vez disso, o grupo tem sido liderado por um conselho de alta liderança composto por cinco membros, do qual Hayya faz parte.

      Desde o cessar-fogo, as forças israelenses mantêm o controle da metade oriental despovoada de Gaza, enquanto o grupo militante reafirmou o controle sobre a metade ocidental, onde quase todos os mais de 2 milhões de habitantes do enclave vivem em ruínas.

      Os lados em conflito ainda não chegaram a um acordo sobre os próximos passos. Israel exige que o Hamas se desarme e seja impedido de participar de qualquer futura administração de Gaza. O Hamas afirma que não entregará suas armas e exige a retirada completa das forças israelenses.

      O acordo prevê uma Força Internacional de Estabilização autorizada pela ONU para ajudar a manter a paz. Hayya, o negociador do Hamas, afirmou que a força deveria ficar restrita à fronteira de Gaza, fora do território.

      O Comando Central dos EUA, que supervisiona as forças militares americanas no Oriente Médio, realizará uma conferência em Doha, no dia 16 de dezembro, com nações parceiras para planejar a Força Internacional de Estabilização para Gaza, disseram autoridades americanas à Reuters .

      Na região central da Faixa de Gaza, homens armados assassinaram Ahmed Zamzam, um oficial de alta patente do serviço de segurança interna controlado pelo Hamas, responsável por combater a colaboração com Israel. O Ministério do Interior de Gaza descreveu os atacantes como "colaboradores agindo sob ordens israelenses" e informou que um suspeito foi detido.

      Ghassan Duhine, líder de um grupo anti-Hamas, as Forças Populares, com base no setor de Gaza ocupado por Israel, afirmou que seu grupo matou Zamzam em "uma justa vingança".

      O Hamas classifica o grupo de Duhine e outros que operam em áreas ainda ocupadas por Israel como colaboradores., abre uma nova abaOs grupos negam isso e culpam o Hamas pela destruição de Gaza.

      A Reuters não conseguiu verificar de forma independente as circunstâncias do ataque a Zamzam. Os militares israelenses não se pronunciaram.

      Reportagem de Menna Alaa El-Din, Muhammad Al Gebaly e Nidal al-Mughrabi no Cairo e Dawood Abu Abu Alkas em Gaza; Edição de Sharon Singleton e Peter Graff

