Israel intensifica ataques em Gaza e amplia prisões na Cisjordânia ocupada

247 - As forças israelenses intensificaram nesta sexta-feira (26), uma série de operações militares na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada, combinando bombardeios aéreos, demolições de casas, prisões em massa e ações violentas de colonos contra a população palestina. As ofensivas atingiram diferentes localidades, ampliando o clima de tensão e insegurança nos territórios ocupados.

As informações foram divulgadas pela agência de notícias Prensa Latina, com base em dados da agência oficial palestina Wafa e de organizações humanitárias que atuam na região. Segundo os relatos, as ações começaram ainda pela manhã, com prisões em vilarejos do norte da Cisjordânia, e se estenderam ao longo do dia para outras áreas.

Na província de Nablus, militares israelenses prenderam um jovem na aldeia de Awarta e outro em Tell. No mesmo território, forças mlitares invadiram o campo de refugiados de Balata. Já na província vizinha de Jenin, tropas entraram na cidade homônima, onde efetuaram diversas detenções, além de incursões nas aldeias de Ya'bad e Jabal Abu Dhahir.

A ofensiva também alcançou outras regiões da Cisjordânia. Houve prisões nos distritos de Tulkarem, Hebron e Jerusalém. Em Hebron, autoridades israelenses notificaram uma família sobre a intenção de demolir sua residência na área de Wadi Al-Hariya. Na zona leste de Jerusalém, território ocupado desde 1967, a Sociedade da Cruz Vermelha informou que um cidadão foi atingido por três disparos, na mão, no peito e na perna.

Ainda segundo a agência Wafa, colonos israelenses realizaram um ataque violento contra uma fazenda na cidade de Deir Dibwan. Durante a ação, “agrediram brutalmente dois cidadãos e roubaram cerca de 150 ovelhas”, informou o veículo palestino.

Na Faixa de Gaza, a escalada militar incluiu bombardeios aéreos e operações terrestres. Aviões israelenses atacaram a cidade de Khan Yunis, no sul do enclave, enquanto o exército manteve disparos de artilharia e ações de demolição em diferentes áreas do leste do território. Um correspondente da agência relatou que Khan Yunis foi atingida pelo menos quatro vezes nas últimas horas.

No norte de Gaza, as tropas israelenses promoveram demolições em larga escala de residências na parte oriental da cidade de Gaza, aprofundando o impacto humanitário da ofensiva sobre a população civil.