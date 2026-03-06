Israel intensifica bombardeios no Líbano e amplia tensão regional

247 - Israel realizou novos ataques aéreos contra áreas do Líbano nesta sexta-feira (6), ampliando a escalada militar na região. Bombardeios atingiram principalmente os subúrbios ao sul de Beirute, área considerada reduto do Hezbollah, após ordens de evacuação emitidas pelas forças israelenses para moradores da região.

Segundo agências noticiosas internacionais, o Exército israelense mandou os moradores evacuarem determinadas áreas da capital. A medida provocou correria e congestionamentos nas principais vias, com milhares de pessoas deixando suas casas diante da iminência dos bombardeios.

Os ataques ocorreram durante a noite e a madrugada e fazem parte de uma ofensiva mais ampla conduzida por Israel no território libanês, após o aumento de disparos de foguetes e drones a partir do Líbano contra cidades israelenses.