Israel planeja demolir dezenas de casas em Jerusalém Oriental
Sionistas aumentam operações destritivas contra os palestinos
A informação foi divulgada pela agência Prensa Latina, com base em declarações de analistas e dados de organizações palestinas, que apontam para uma intensificação das ações israelenses desde outubro de 2023.
De acordo com um analista ouvido pela agência Safa, Israel já demoliu 41 residências em um bairro da região desde o início da atual escalada de violência, resultando no deslocamento de 242 pessoas. A previsão é de que cerca de 60 edifícios sejam demolidos antes de outubro deste ano, sendo 12 deles nos próximos dias
O analista alertou para o que classificou como uma “escalada perigosa e sem precedentes de limpeza étnica”, vinculada a uma política que, segundo ele, busca eliminar a presença palestina na área
Segundo o pesquisador de Jerusalém Abu Diab, as autoridades israelenses pretendem transformar a área de Al Bustan em “jardins públicos e projetos bíblicos”, além de instalar um assentamento judaico e estacionamentos. A iniciativa, afirmou, tem como objetivo remodelar a paisagem geográfica e demográfica nas proximidades da Cidade Velha.
Abu Diab acrescentou que a estratégia visa “judaizar gradualmente as áreas circundantes”, alterando o caráter árabe e islâmico do bairro
Dados recentes reforçam a tendência de intensificação das demolições. O Centro de Informação Palestino informou que o exército israelense realizou 102 operações desse tipo na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, apenas nos três primeiros meses do ano
Em comunicado, a organização destacou que houve um aumento no número de estruturas palestinas destruídas nesse período. Janeiro concentrou quase 30 demolições, principalmente nas províncias de Hebron, Ramallah e Nablus
Na Jerusalém Oriental, as ações se concentraram em áreas como Silwan, Sur Baher, Jabal al-Mukaber e Beit Hanina, segundo o levantamento
Já o Escritório Central de Estatísticas da Palestina aponta que o número de colonos judeus na Cisjordânia ultrapassa 770 mil, sendo 336 mil deles residentes em Jerusalém Oriental, o que evidencia a crescente presença israelense nas áreas ocupadas.