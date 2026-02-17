Palestina rejeita plano de Israel na Cisjordânia

247 - A Presidência da Autoridade Nacional Palestina condenou a decisão do governo israelense de declarar terras da Cisjordânia ocupada como propriedade do Estado sionista, classificando a medida como uma escalada grave e uma violação direta do direito internacional. Segundo o comunicado, a iniciativa representa uma tentativa de ampliar colônias e intensificar o confisco de terras palestinas, com impacto direto sobre a segurança e a estabilidade na região.

A informação foi divulgada pela Telesur, com base em relatos de fontes como Wafa e Al Jazeera. A Presidência Palestina alertou que a classificação das áreas como “territórios estatais” sob autoridade israelense configura uma anexação e marca o início da implementação de planos que buscam consolidar a ocupação por meio da expansão ilegal de assentamentos.

De acordo com a Autoridade Palestina, a medida anula acordos previamente assinados e contraria a Resolução 2334 do Conselho de Segurança da ONU, que afirma que os assentamentos israelenses não possuem validade legal e constituem violação do direito internacional. Para a liderança palestina, a decisão reforça uma estratégia de legalização de ações consideradas ilegais pela comunidade internacional.

No mesmo posicionamento, a Presidência reiterou que não reconhecerá legitimidade alguma da ocupação israelense sobre terras palestinas. Também afirmou que não haverá alteração no estatuto jurídico e histórico da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, nem da Faixa de Gaza, que seguem sendo considerados territórios palestinos ocupados.

A Autoridade Palestina ainda fez um apelo urgente à comunidade internacional, em especial ao Conselho de Segurança da ONU e ao governo dos Estados Unidos, solicitando uma intervenção imediata para interromper as medidas israelenses e obrigar Israel a cumprir o direito internacional, com o objetivo de reduzir tensões e restaurar a estabilidade.