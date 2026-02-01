Israel reabre passagem de Rafah sob controle rígido enquanto palestinos são mortos em novos ataques

247 - A passagem de Rafah, principal ponto de saída da Faixa de Gaza em direção ao Egito, começou a ser reaberta de forma parcial e experimental neste sábado (31), em um contexto marcado por novos ataques israelenses que deixaram dezenas de mortos no território palestino, mesmo após a entrada em vigor de uma trégua mediada pelos Estados Unidos em outubro de 2025.

Segundo informações divulgadas por veículos de comunicação israelenses e por autoridades de segurança, a reativação do cruzamento ocorre sob controle rigoroso de Israel, com verificações prévias dos palestinos autorizados a sair. A previsão é que o fluxo de pessoas tenha início efetivo nos próximos dias, com números bastante limitados em relação ao período anterior ao fechamento da fronteira.

As informações foram publicadas pela rede Al Jazeera e por agências de notícias internacionais, que acompanham em tempo real os desdobramentos da guerra de Israel contra Gaza e seus impactos humanitários.

Reabertura limitada e sob supervisão internacional

O jornal israelense Yedioth Ahronoth informou que a passagem de Rafah está ativa desde a manhã, em uma “operação piloto”, com a expectativa de que o trânsito de pessoas comece “efetivamente amanhã, em ambas as direções”. De acordo com a publicação, cerca de 150 pessoas devem deixar Gaza por dia, enquanto aproximadamente 50 poderão retornar ao território palestino.

Já o Canal 12 da televisão israelense, citando uma fonte de segurança não identificada, afirmou que as autoridades iniciaram testes dos sistemas de verificação e ativaram um protótipo do posto fronteiriço na presença de representantes da União Europeia e do Egito. Ainda segundo a emissora, alguns indivíduos podem ser autorizados a cruzar ainda hoje, mas em número inferior ao inicialmente projetado.

A passagem de Rafah estava fechada há quase dois anos, após ter sido bombardeada por Israel em outubro de 2023 e posteriormente destruída em maio de 2024. O plano atual prevê que Israel aprove previamente todos os palestinos que pretendem sair, com uma equipe da União Europeia monitorando o lado palestino, enquanto a Autoridade Palestina emite os carimbos de saída. Israel, por sua vez, mantém supervisão remota do processo.

Bombardeios continuam apesar da trégua

A reabertura parcial da fronteira ocorre em meio a uma escalada de ataques aéreos israelenses. Um bombardeio matou uma pessoa e feriu várias outras nas proximidades do chamado cruzamento de Netzarim, no centro da Faixa de Gaza, segundo fontes médicas ouvidas pela Al Jazeera.

Desde o anúncio da trégua, em 10 de outubro de 2025, pelo menos 510 palestinos foram mortos e mais de 1.400 ficaram feridos em ações israelenses. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, o número de mortos em Gaza chegou a pelo menos 71.769, com 171.483 feridos.

Entre os alvos recentes está o campo de deslocados de al-Mawasi, no extremo sul de Gaza, área classificada por Israel como “zona humanitária segura”. O local abriga dezenas de milhares de palestinos em condições precárias.

Atallah Abu Hadaiyed, um palestino deslocado, relatou o impacto de um dos ataques. “Eu estava na oração do amanhecer quando ouvi algo explodir. Corremos e encontramos meus primos caídos aqui e ali, com o fogo se espalhando”, disse. “Não sabemos se estamos em guerra ou em paz. Onde está a trégua?”

Mounir Hadayed, residente da mesma área, também falou à Al Jazeera sobre a situação no campo. “Todos os dias há morte e assassinato, morte e assassinato. Estamos morrendo lentamente. Que acabem logo conosco. Agora eles criam ‘comitês’ e falam de paz. Peço que venham ver a paz aqui e ver as pessoas nas tendas”, afirmou.

Dia sangrento em Gaza

Autoridades locais informaram que pelo menos 31 palestinos, incluindo seis crianças, foram mortos em ataques israelenses contra Gaza City e Khan Younis. Um dos bombardeios atingiu a delegacia de polícia de Sheikh Radwan, a oeste da Cidade de Gaza, matando 13 pessoas, entre elas cinco policiais. Equipes de resgate seguem procurando vítimas sob os escombros.

Outros ataques atingiram casas em diferentes áreas da Cidade de Gaza, regiões do centro-norte do território e um acampamento de tendas que abrigava deslocados em Khan Younis, no sul.

Samer al-Atbash contou que os corpos de três sobrinhas pequenas foram encontrados na rua após um ataque aéreo. “Eles falam em ‘cessar-fogo’ e tudo mais. O que aquelas crianças fizeram? O que nós fizemos?”, questionou.

Reações internacionais e tensão regional

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia condenou “fortemente” os ataques mais recentes de Israel e as repetidas violações da trégua. Em comunicado divulgado na rede X, o governo turco afirmou que “esses ataques, realizados em um momento em que o processo de paz em Gaza entrou em uma nova fase, ameaçam os esforços internacionais para estabelecer calma e estabilidade e demonstram mais uma vez que Israel não busca a paz na região”.

O texto também reiterou “a necessidade de garantir que Israel cumpra todas as disposições do Plano de Paz adotado por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU”.

No norte, a tensão também se manteve elevada. O Exército israelense declarou ter matado um integrante do Hezbollah em um ataque no sul do Líbano, alegando que o homem trabalhava para restaurar infraestrutura militar. A Agência Nacional de Notícias do Líbano, no entanto, informou que um drone israelense atingiu um veículo nos arredores da cidade de Rab el-Thalathine, matando um homem que realizava manutenção no telhado de uma casa próxima.

Hamas denuncia violações do acordo

Khalil al-Hayya, integrante do bureau político do Hamas, discutiu a situação com países mediadores e outras “partes internacionais” após os ataques que mataram mais de 30 palestinos. Segundo ele, Israel comete violações “quase diárias” do acordo de trégua.

Al-Hayya denunciou o que chamou de “crimes e massacres” em Gaza e afirmou que os ataques continuam sob “pretextos e mentiras falsas”. Para o dirigente, a manutenção do cessar-fogo depende de que Israel seja compelido a cumprir integralmente suas obrigações previstas no acordo.

Enquanto isso, milhares de palestinos doentes e feridos aguardam com urgência a possibilidade de cruzar Rafah para buscar tratamento médico no Egito, em meio a uma crise humanitária que segue se agravando no enclave palestino.