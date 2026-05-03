Israel tenta manter presos Thiago Ávila e Saif Abu Keshek

247 - Israel pediu à Justiça a prorrogação da prisão do brasileiro Thiago Ávila e do espanhol Saif Abu Keshek, ativistas sequestrados e torturados após a interceptação da Flotilha Global Sumud, que seguia em direção a Gaza com ajuda humanitária.

O brasileiro Thiago Avila e o espanhol foram levados a um tribunal depois de permanecerem presos em território israelense, segundo informações divulgadas por um grupo de direitos humanos.

Na sexta-feira (1), Israel afirmou que todos os 175 ativistas presos pela Marinha israelense durante a abordagem à flotilha foram libertados na Grécia, com exceção de Ávila e Abu Keshek.

Pedido de prorrogação da detenção

De acordo com Miriam Azem, coordenadora de defesa internacional da Adalah, organização independente de direitos humanos, o governo israelense solicitou que os dois ativistas continuem detidos por mais quatro dias, informa o jornal The Times of Israel.

A Adalah informou que seus advogados se reuniram com Thiago Ávila e Saif Abu Keshek na prisão de Shikma, em Ashkelon. A organização relatou que os dois ativistas prestaram depoimentos sobre as condições em que foram mantidos desde a interceptação das embarcações.

Thiago Avila relata agressões

Segundo a Adalah, Thiago Ávila afirmou aos advogados que foi “submetido a extrema brutalidade” durante a apreensão dos barcos. O brasileiro disse ainda que foi “arrastado de bruços pelo chão e espancado tão violentamente que desmaiou duas vezes”.

A organização também declarou que, desde sua chegada a Israel, Ávila relatou ter sido mantido “em isolamento e com os olhos vendados”.

No caso de Saif Abu Keshek, a Adalah afirmou que o ativista também foi “amarrado e vendado... e forçado a ficar deitado de bruços no chão desde o momento da sua convulsão” até a chegada a Israel.

Acusações israelenses contra os ativistas

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que os dois ativistas têm ligação com uma organização sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O grupo citado é a Conferência Popular para os Palestinos no Exterior, conhecida pela sigla PCPA.

Segundo Washington, a PCPA foi acusada de “agir clandestinamente em nome do Hamas”. O Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou que Abu Keshek é um membro importante da organização e que Ávila também estaria ligado ao grupo, além de ser “suspeito de atividades ilegais”.