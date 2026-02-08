José António Seguro, do Partido Socialista, é eleito presidente de Portugal

247 - O candidato António José Seguro, do Partido Socialista, venceu neste domingo (8) o segundo turno das eleições presidenciais em Portugal, derrotando com ampla vantagem André Ventura, representante do partido de extrema-direita Chega. A disputa foi marcada por forte polarização e terminou com vitória expressiva do socialista.

Com aproximadamente 95% das urnas apuradas, Seguro alcançou cerca de 66% dos votos válidos, contra 34% obtidos por Ventura, que já reconheceu a derrota.

Aos 63 anos, António José Seguro tem formação acadêmica em Relações Internacionais e é mestre em Ciência Política. Sua trajetória política inclui atuação como deputado em Portugal e também no Parlamento Europeu durante os anos 1990.

Entre 2001 e 2002, Seguro ocupou o cargo de ministro-adjunto no governo do então primeiro-ministro António Guterres, atualmente secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O histórico político e institucional do socialista foi apontado como um dos elementos centrais de sua candidatura.

Com a vitória, António José Seguro deverá assumir a Presidência da República em março, substituindo Marcelo Rebelo de Sousa, que foi eleito pelo Partido Social Democrata (PSD) e atualmente está sem filiação partidária.

Em Portugal, o presidente exerce o papel de chefe de Estado, mas não de governo. A condução do Executivo cabe ao primeiro-ministro, função ocupada desde 2024 por Luís Montenegro, do PSD, legenda de centro-direita.