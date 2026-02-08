“Portugal nos mostra que é possível derrotar a extrema-direita”, diz Lindbergh

247 - A vitória do socialista José António Seguro no segundo turno das eleições presidenciais em Portugal, neste domingo (8), repercutiu fortemente entre lideranças progressistas brasileiras. O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) destacou o resultado como um sinal de que a extrema-direita pode ser derrotada nas urnas e associou o episódio ao cenário político brasileiro.

Em publicação nas redes sociais, Lindbergh afirmou que a vitória portuguesa deve servir de inspiração para a mobilização democrática no Brasil. “Portugal nos mostra que é possível derrotar a extrema direita. Que os ventos da vitória portuguesa soprem com força também aqui no Brasil. Vamos com tudo derrotar o bolsonarismo em outubro, para que o Brasil siga no caminho da democracia, da soberania e da justiça social”, escreveu o parlamentar. A informação foi divulgada a partir de contexto noticioso sobre o resultado eleitoral em Portugal.

O deputado também parabenizou o candidato vencedor e a população portuguesa pela ampla margem obtida no pleito. “Parabéns, Seguro e portugueses, pela vitória maiúscula nas urnas!”, completou Lindbergh.

José António Seguro, do Partido Socialista, venceu de forma expressiva o segundo turno contra André Ventura, candidato do partido de extrema-direita Chega. Com cerca de 95% das urnas apuradas, Seguro somava aproximadamente 66% dos votos válidos, enquanto Ventura registrava 34% e já havia reconhecido a derrota.

Aos 63 anos, Seguro tem formação em Relações Internacionais e mestrado em Ciência Política. Sua trajetória inclui atuação como deputado em Portugal e também no Parlamento Europeu durante os anos 1990. Entre 2001 e 2002, foi ministro-adjunto do então primeiro-ministro António Guterres, hoje secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Com a vitória, Seguro deve assumir a presidência portuguesa em março, sucedendo Marcelo Rebelo de Sousa, eleito pelo Partido Social Democrata (PSD) e atualmente sem filiação partidária.

Em Portugal, o presidente exerce a função de chefe de Estado, enquanto o comando do governo permanece sob responsabilidade do primeiro-ministro. Desde 2024, o cargo é ocupado por Luís Montenegro, do PSD, legenda de centro-direita.