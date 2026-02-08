Portugal vai às urnas para eleger novo presidente; socialista moderado é favorito nas pesquisas

247 - Os eleitores portugueses voltam às urnas neste domingo (8) para o segundo turno das eleições presidenciais, o primeiro desse tipo em cerca de quatro décadas, em uma disputa entre a centro-esquerda e a extrema direita.

No segundo turno, o candidato do Partido Socialista, António José Seguro, que liderou o primeiro turno com aproximadamente 31% dos votos, enfrenta André Ventura, líder do partido de extrema direita Chega, que ficou em segundo lugar, com 23,49%. O Chega emergiu em 2025 como uma das principais forças políticas no parlamento de Portugal.

Seguro está próximo de obter uma vitória esmagadora no segundo turno das eleições, mostraram as pesquisas de opinião, divulgadas pela Reuters na sexta-feira (6). Os levantamentos apontaram que Seguro obteria de 50% a 60% dos votos, cerca do dobro da porcentagem de Ventura. Aproximadamente dois terços dos entrevistados afirmam que nunca votariam em Ventura.

O crescimento de Seguro se deu após lideranças conservadores decidirem que o apoiaram para impedir a vitória do líder da extrema-direita portuguesa, André Ventura.

Portugal é um regime semipresidencialista, em que o Poder Executivo é compartilhado entre o presidente e o primeiro-ministro. A votação foi adiada em uma semana em alguns municípios devido a tempestades violentas que atingiram o país, matando ao menos cinco pessoas, provocando inundações e causando danos generalizados. (Com agências).