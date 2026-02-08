Gleisi celebra vitória da esquerda e da democracia em Portugal

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), comemorou publicamente a vitória do candidato socialista Antônio José Seguro nas eleições presidenciais de Portugal, destacando o resultado como um marco político contra o avanço da extrema-direita no país.

"Grande vitória da democracia nas eleições presidenciais em Portugal. Parabéns ao novo presidente Antônio José Seguro, do Partido Socialista, e ao povo português, pelo resultado expressivo contra a candidatura da extrema-direita", escreveu a ministra.

Seguro venceu o ultradireitista André Ventura, líder do partido Chega. De acordo com levantamento divulgado pela RTP em parceria com a Universidade Católica, José António Seguro aparece com 68% a 73% dos votos, enquanto Ventura teria obtido entre 27% e 32%, configurando uma derrota contundente do candidato identificado com pautas anti-imigração e discurso radicalizado.

Com 69% das urnas apuradas até o momento, o desempenho de Seguro pode se aproximar de um marco histórico da política portuguesa. Caso confirme o percentual projetado, ele poderá igualar o recorde do também socialista Mário Soares, que conquistou 70% dos votos na eleição presidencial de 1991.

A disputa foi marcada pelo avanço da ultradireita no país, movimento que vem se consolidando desde 2019 e que teve em Ventura seu principal representante. Mesmo com a chegada do líder do Chega ao segundo turno, a maioria do eleitorado português indicou preferência por um nome de perfil moderado.

Durante o único debate realizado antes da votação decisiva, Seguro buscou se apresentar como uma figura agregadora e fez um contraponto direto às declarações do adversário. No encontro, o socialista afirmou que pretendia ser “o presidente de todos”, em contraste com Ventura, que chegou a sugerir que governaria apenas para os portugueses.