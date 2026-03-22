'Judeu-nazista. Você é o responsável pelas mortes!', diz moradora ao repreender ministro israelense

247 - O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, foi recebido com hostilidade durante visita à cidade de Arad, no sul do país, neste final de semana. A cena foi registrada em vídeo compartilhado pelo jornalista israelense Daniel Amram e rapidamente viralizou nas redes sociais, expondo a tensão interna em Israel após os ataques de mísseis iranianos que atingiram a região.

Nas imagens, uma moradora confronta o ministro de forma direta e indignada, sem poupar palavras. "Você é responsável por todas as mortes! Você não tem o que fazer aqui! Fora da minha cidade!", gritou a mulher, que também chamou Ben-Gvir de "judeu-nazista".

A reação do entorno foi imediata: o porta-voz do ministro se voltou para a moradora e, visivelmente irritado, questionou: "Por que misturar política num lugar como este?".

De acordo com informações divulgadas pela organização Human Rights Activists News Agency (HRANA), o número total de mortos no Irã e em países próximos ficou próximo de 3.200, incluindo cerca de 1.400 civis.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir. Foto: Ohad Zwigenberg/Pool via Reuters

Irã ameaça bloquear o Estreito de Ormuz

O episódio ocorre em meio a uma escalada sem precedentes no conflito entre Irã e Israel. A Guarda Revolucionária iraniana emitiu comunicado neste domingo afirmando que o país fechará completamente o Estreito de Ormuz caso o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, leve adiante as ameaças contra instalações de energia no território iraniano. O bloqueio da rota — por onde passa um quinto de todo o petróleo e gás natural liquefeito consumidos no mundo — teria consequências severas para o abastecimento energético global.

A origem do conflito

O confronto entre Washington e Teerã teve início em 28 de fevereiro, quando Donald Trump ordenou ataques militares contra o Irã sob a alegação de que o país desenvolvia armamento nuclear. A Organização das Nações Unidas (ONU) contestou a acusação, declarando não haver evidências que a respaldassem.

O governo iraniano negou as pretensões nucleares atribuídas a ele e respondeu às investidas norte-americanas com ações militares próprias, dando início à escalada que agora atinge cidades israelenses e ameaça uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta.