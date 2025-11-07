Kremlin: Ucrânia reforça arsenal de guerra e dificulta negociações

247 - A iniciativa de paz para a Ucrânia está 'em pausa', graças à relutância de Kiev em 'seguir o caminho político e diplomático, além das provocações europeias', afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, conforme declarações divulgadas nesta sexta-feira pela agência Tass.

“O principal fator que desacelerou o processo de resolução foi a pausa provocada pela relutância da Ucrânia em seguir o caminho de uma solução política e diplomática, além de os europeus incentivarem o regime de Kiev a continuar as hostilidades”, disse Peskov.

As declarações surgem após Kiev insistir na aquisição de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos e caças fornecidos por países da Otan.

Os mísseis Tomahawk, dos EUA, têm um alcance de 2.500km, o suficiente para atingir profundamente o território da Rússia, inclusive a capital, Moscou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem sido indiferente aos planos da Ucrânia.