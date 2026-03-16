Lavrov critica sistema antimísseis dos EUA e diz que projeto ameaça estabilidade estratégica

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta segunda-feira (16), em Moscou, que um novo projeto de defesa antimísseis dos Estados Unidos representa uma ameaça à estabilidade estratégica global. A declaração foi feita durante uma conferência dedicada ao tema da não proliferação. Segundo o chanceler, o plano estadunidense prevê a criação de um sistema denominado "Domo de Ouro". As informações são da RT Brasil.

Lavrov declarou que a iniciativa envolve o desenvolvimento de tecnologias capazes de interceptar ataques vindos do espaço. "O lançamento do projeto dos EUA para criar o sistema global de defesa antimísseis 'Domo de Ouro', que prevê a implantação de sistemas de interceptação de ataques espaciais até 2028, representa uma ameaça significativa à estabilidade estratégica", afirmou. Durante a conferência, o chefe da diplomacia russa também comentou o cenário de segurança global. Segundo ele, a situação atual levanta preocupações adicionais em razão do conflito em curso no Oriente Médio.

Lavrov afirmou que o conflito iniciado em 28 de fevereiro envolve agressões de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Ele declarou que instalações nucleares sob salvaguarda da Agência Internacional de Energia Atômica se tornaram alvo de ataques. O sistema mencionado por Lavrov foi proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por meio de uma ordem executiva assinada em 27 de janeiro.

Inspirado no sistema israelense Iron Dome, o projeto busca desenvolver um mecanismo de defesa capaz de proteger o território estadunidense contra diferentes tipos de ameaças, incluindo mísseis balísticos intercontinentais, armas hipersônicas e mísseis de cruzeiro.