Líder da Síria diz nos EUA que vínculos com terroristas são “coisa do passado”

247 - O presidente de transição da Síria, Ahmed al-Sharaa, afirmou que sua vinculação à Al-Qaeda é coisa do passado e que o tema não foi levantado durante sua reunião, na segunda-feira (10), com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reportagem é da agência Sputnik:

“Acho que isso é assunto do passado. Não discutimos isso ativamente. Falamos sobre o presidente e sobre o futuro. Conversamos sobre as oportunidades de investimento no futuro na Síria e sobre o fato de que a Síria não é mais vista como uma ameaça à segurança. Agora é vista como um aliado geopolítico”, disse al-Sharaa ao canal Fox News, quando questionado se o tema foi abordado no encontro.

Ele também observou que o grupo não tinha presença significativa na área em que residia e que ele é “a pessoa errada [para falar] sobre esse assunto”.

Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro anunciou que os Estados Unidos estão suspendendo as restrições remanescentes contra a Síria, nomeadamente a Lei César, com exceção de transações sancionadas que envolvam a Rússia ou o Irã. Também afirmou que o governo dos EUA continuaria a revisar a designação da Síria como Estado patrocinador do terrorismo.

A visita marca a primeira vez que um líder sírio vai à Casa Branca desde que o país ganhou independência na década de 1940 e ocorre após a decisão de Trump de suspender sanções contra a Síria. No entanto, não é o primeiro encontro entre Trump e al-Sharaa, já que os dois se reuniram na Arábia Saudita em maio, no que foi a primeira conversa entre lideranças dos EUA e da Síria em 25 anos. Pouco depois desse encontro, Trump assinou uma ordem executiva que eliminou as sanções impostas à Síria, encerrando um período de décadas de restrições.

Na quinta-feira, o Conselho de Segurança da ONU votou pela suspensão das sanções contra o presidente sírio: 14 membros do Conselho de Segurança votaram a favor da resolução correspondente. Ninguém votou contra, enquanto a China se absteve.