      Líder de Belarus diz que Maduro pode se mudar para o país, mas não houve nenhuma discussão nesse sentido

      Declaração de Alexander Lukashenko ocorre em meio ao aumento das tensões entre os governos dos EUA e da Venezuela

      Lukashenko, presidente da Bielorrússia (Foto: Global Times)

      Reuters - O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é bem-vindo a Belarus caso deixe o cargo, mas que não houve nenhuma discussão com Maduro, de acordo com citações de uma entrevista com o canal norte-americano Newsmax publicada nesta segunda-feira por um canal do Telegram ligado à administração de Lukashenko.

      As tensões estão altas entre os governos dos EUA e da Venezuela, com um aumento militar em grande escala dos EUA no sul do Caribe, ataques dos EUA a supostos barcos de tráfico de drogas e comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, de que operações terrestres podem começar em breve na Venezuela.

      O governo venezuelano diz que os EUA estão buscando uma mudança de regime para assumir o controle das vastas reservas de petróleo do país.

