Líder iraniano diz que americanos estão cansados de “reis”

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, fez duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionando as manifestações que tomaram as ruas dos EUA neste sábado (29).

Em uma publicação na rede social X o líder iraniano repercute os protestos conhecidos como “No Kings” (“Sem Reis”) no território norte-americano.

“Especialistas em IA nos Estados Unidos deveriam alertar o presidente Trump sobre a realidade da participação da população nos protestos "Sem Reis". O povo americano está revoltado com a política "Israel Primeiro", escreveu Pezeshkian.

O líder iraniano também apontou insatisfação crescente entre os cidadãos americanos em relação à política externa do país. “The American people are angry about ‘Israel First’. They are tired of Israeli kings ruling over American democracy”, declarou.

Em outro trecho, Pezeshkian reforça a ideia de que a população dos Estados Unidos está consciente das dinâmicas de poder internas. “Eles estão cansados ​​de reis israelenses governando a democracia americana”, afirmou.