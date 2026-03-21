Irã convoca Brics a agir de forma autônoma em sua defesa contra ataques externos

Reuters - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse no sábado (21) que é preciso haver uma "cessação imediata" do que ele descreveu como agressão EUA-Israel para acabar com a guerra e com o conflito regional mais amplo, informou a embaixada do Irã na Índia em uma postagem no X neste sábado.

Pezeshkian conversou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, por telefone, no início do dia.

Pezeshkian disse a Modi que deve haver garantias para evitar a recorrência de tal "agressão" no futuro. Ele também pediu ao bloco Brics das economias emergentes que desempenhe um papel independente para impedir a agressão contra o Irã.

O presidente iraniano propôs uma estrutura de segurança regional composta por países da Ásia Ocidental para garantir a paz sem interferência estrangeira, de acordo com a embaixada do país na Índia.

Em uma postagem separada no X no início do sábado, Modi disse que condenou os ataques à infraestrutura crítica no Oriente Médio na discussão com Pezeshkian.

O primeiro-ministro indiano reiterou ainda a importância de proteger a liberdade de navegação e garantir que as rotas marítimas permaneçam abertas e seguras.