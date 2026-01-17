Lula aguarda detalhes sobre Conselho da Paz em Gaza antes de decisão, diz jornalista
Presidente quer detalhes sobre funcionamento do grupo e participação palestina antes de decidir
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não decidiu se aceitará o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar um conselho de paz sobre a Faixa de Gaza. Segundo informação divulgada pelo jornalista Valdo Cruz, da GloboNews, assessores do Planalto e diplomatas avaliam que o presidente quer entender melhor como funcionará o grupo antes de tomar uma decisão.
Segundo o jornalista, Lula busca esclarecimentos sobre a estrutura do conselho, seus objetivos concretos e a forma de atuação no conflito. A avaliação no entorno do presidente é de que ainda há lacunas relevantes sobre o papel efetivo do colegiado.
Outro ponto considerado central pelo presidente é a participação palestina. Lula quer saber se representantes palestinos farão parte do conselho e se terão poder real de voz nas decisões e debates do grupo, condição vista como fundamental para qualquer iniciativa relacionada à Gaza. Até o momento, não há definição sobre prazo ou formato do conselho de paz mencionado por Trump, nem sobre os países que poderiam integrar a iniciativa. Confira a fala de Valdo Cruz: