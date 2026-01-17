Lula aguarda detalhes sobre Conselho da Paz em Gaza antes de decisão, diz jornalista

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não decidiu se aceitará o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar um conselho de paz sobre a Faixa de Gaza. Segundo informação divulgada pelo jornalista Valdo Cruz, da GloboNews, assessores do Planalto e diplomatas avaliam que o presidente quer entender melhor como funcionará o grupo antes de tomar uma decisão.

Segundo o jornalista, Lula busca esclarecimentos sobre a estrutura do conselho, seus objetivos concretos e a forma de atuação no conflito. A avaliação no entorno do presidente é de que ainda há lacunas relevantes sobre o papel efetivo do colegiado.

Outro ponto considerado central pelo presidente é a participação palestina. Lula quer saber se representantes palestinos farão parte do conselho e se terão poder real de voz nas decisões e debates do grupo, condição vista como fundamental para qualquer iniciativa relacionada à Gaza. Até o momento, não há definição sobre prazo ou formato do conselho de paz mencionado por Trump, nem sobre os países que poderiam integrar a iniciativa. Confira a fala de Valdo Cruz:

Assessores de Lula e diplomatas avaliam que o presidente quer saber melhor como vai funcionar “conselho de paz” em Gaza antes de aceitar convite de Trump para integrar, conta @ValdoCruz. Lula também quer saber se palestinos terão representantes e poder de voz no grupo.… pic.twitter.com/WkW70y9MNA January 17, 2026



