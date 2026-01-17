Jeremy Corbyn: 'Trump criou um Conselho de Ocupação e não um Conselho de Paz para a Faixa de Gaza'

247 - O político britânico Jeremy Corbyn destacou neste sábado (17) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pretende criar um ambiente de paz na Faixa de Gaza, onde, segundo o Ministério da Saúde local, mais de 70 mil palestinos morreram desde o outubro de 2023, quando começaram os ataques de Israel, posteriormente denunciado na Corte Internacional de Justiça (CIJ) e pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) pelo crime de genocídio.

“Donald Trump não formou um ‘Conselho de Paz’ para Gaza. Ele formou um Conselho de Ocupação. O futuro de Gaza não depende de Trump, Blair ou Netanyahu. Isso depende do povo palestino”, afirmou Cordyn.

A Casa Branca ‍anunciou nesta sexta-feira os nomes do chamado "Conselho de Paz" que, segundo plano do ‍presidente Donald Trump, supervisionará o governo temporário de Gaza.

Os nomes incluem o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o enviado especial de Trump Steve Witkoff, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e o genro de Trump, Jared Kushner, ‍informou a Casa Branca.

Trump é o presidente do conselho, de acordo com seu plano revelado no final do ano passado, ‍segundo o qual um frágil cessar-fogo foi alcançado em Gaza (com Reuters).