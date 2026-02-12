Lula defenderá governança global da IA e combate à desinformação em cúpula na Índia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, nos dias 19 e 20 de fevereiro, da Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial, em Nova Déli, na Índia, onde deve apresentar a posição brasileira sobre governança global da tecnologia, inclusão digital e a necessidade de conter riscos associados ao avanço acelerado da IA.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, Lula pretende defender que o desenvolvimento da inteligência artificial precisa equilibrar ganhos econômicos e sociais com medidas para mitigar ameaças como desinformação em larga escala, produção de conteúdos falsos, vieses algorítmicos e discriminação.

O tema foi comentado nesta quinta-feira pelo diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual do Itamaraty, Eugênio Garcia, que apontou a preocupação do Brasil com o uso responsável da tecnologia.

“São preocupações legítimas e que naturalmente farão parte do nosso posicionamento durante a cúpula”, afirmou Garcia.

Segundo ele, o principal desafio do governo brasileiro é assegurar que o país consiga aproveitar as oportunidades oferecidas pela IA sem ignorar seus efeitos colaterais. “Garantir o potencial extraordinário da tecnologia em termos de fomento, desenvolvimento e adoção de IA no Brasil”, disse.

Ainda conforme o representante do Itamaraty, o Brasil busca atuar para “prevenir e mitigar riscos existentes, de curto, médio e longo prazo”, dentro do debate internacional sobre regulação e governança da tecnologia.

Participação de Lula será em plenária de alto nível

A fala do presidente está prevista para a plenária de alto nível do encontro, marcada para 19 de fevereiro. O evento deve reunir chefes de governo e representantes de dezenas de países, além de executivos de grandes empresas de tecnologia, pesquisadores e organizações da sociedade civil.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fará o discurso de abertura do encontro, considerado o momento central da cúpula.

Declaração final deve ser mais curta e baseada em grupos de trabalho

De acordo com Eugênio Garcia, a declaração final do evento ainda está em fase de conclusão pelo governo indiano e deve ser mais objetiva devido ao elevado número de participantes.

O documento deverá reunir resultados produzidos por sete grupos de trabalho organizados em torno de três eixos principais: pessoas, planeta e progresso. Cada grupo, chamado de “chakra”, apresentará entregas específicas.

Entre os produtos previstos estão uma carta voltada à difusão democrática da IA, a criação de uma rede internacional de inteligência artificial para instituições científicas e um guia destinado ao fortalecimento de infraestrutura resiliente na área.

Brasil co-preside grupo sobre IA segura e confiável com o Japão

Um dos grupos de destaque é o de IA segura e confiável, copresidido por Brasil e Japão. Segundo Garcia, estão previstas entregas como repositórios de iniciativas e bases de dados para ampliar a confiança em sistemas de IA, além de uma plataforma colaborativa em desenvolvimento e uma nota de orientação sobre governança da tecnologia.

Ele explicou que os textos já foram negociados previamente e agora passam por ajustes finais antes da divulgação oficial.

Brasil promoverá evento paralelo com ministros da comitiva

No dia 20 de fevereiro, o governo brasileiro organizará um evento paralelo no mesmo centro de convenções onde ocorrerá a cúpula, o Bharat Mandapam. A iniciativa terá como tema “IA para o bem de todos: perspectivas brasileiras para o futuro da inteligência artificial”.

A programação contará com a participação de ministros que integram a comitiva presidencial, incluindo representantes das pastas das Relações Exteriores, Ciência, Tecnologia e Inovação, Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Educação, Saúde e Comunicações.

Segundo Garcia, o objetivo será expor a visão brasileira sobre desenvolvimento e governança da inteligência artificial no cenário global.

“A discussão sobre IA tem crescido muito na agenda internacional e já faz parte da nossa pauta diplomática”, afirmou.

Cúpula na Índia marca protagonismo do Sul Global

O encontro dá continuidade ao processo iniciado em 2023 no Reino Unido, com foco na segurança da inteligência artificial, seguido por reuniões em Seul e pela Cúpula de Ação em Paris, realizada no ano passado.

A edição na Índia será a primeira conduzida por um país do Sul Global e deve reunir representantes de dezenas de governos, além de empresas de tecnologia, universidades, pesquisadores e integrantes da sociedade civil.

Mais de cem países foram convidados, e cerca de 50 já confirmaram participação em alto nível. A expectativa é de aproximadamente 40 mil participantes.

Garcia destacou o caráter multissetorial do evento, com forte presença do setor privado. Entre os executivos já confirmados estão representantes de empresas como Microsoft, Google, OpenAI, NVIDIA, Anthropic e DeepMind, além de companhias indianas e outras organizações ligadas ao setor de tecnologia.