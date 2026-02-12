Lula lamenta morte de ex-comandante da Marinha

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta quinta-feira (12) a morte do Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto, que comandou a Marinha do Brasil entre 2007 e 2015. Em publicação nas redes sociais, Lula ressaltou a contribuição do militar para o fortalecimento das estratégias de defesa e para a modernização da força naval.

A manifestação foi divulgada após a confirmação do falecimento do ex-comandante, que esteve à frente da Marinha em um período considerado estratégico para projetos estruturantes da área de defesa. Na mensagem, Lula destacou especialmente a formalização do acordo com a França para o desenvolvimento do submarino brasileiro de propulsão nuclear.

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto, que comandou a Marinha do Brasil entre os anos de 2007 e 2015 e teve um papel fundamental na evolução e modernização de nossas estratégias de defesa”, escreveu o presidente do Brasil.

Lula lembrou que foi durante a gestão de Moura Neto que o país formalizou, com o governo francês, o acordo para construção e transferência de tecnologia do submarino de propulsão nuclear. Segundo ele, a iniciativa garantiu ao Brasil acesso a conhecimentos estratégicos para a proteção de seus interesses nacionais.

“Foi nesse período que o Brasil formalizou, com a França, o acordo para construção e transferência de tecnologia do submarino a propulsão nuclear brasileiro, garantindo ao nosso país o domínio de conhecimentos essenciais para a garantia da soberania nacional”, afirmou.

Ao final da publicação, o presidente prestou solidariedade à família e aos integrantes das Forças Armadas que conviveram com o almirante. “Aos seus familiares, amigos e colegas de farda, deixo meus profundos sentimentos”, declarou.