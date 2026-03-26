Lula destaca laços com a China e afirma que país é o "melhor parceiro do Brasil"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (26), durante visita ao parque fabril da Caoa, em Anápolis (GO), que a China é atualmente o principal parceiro comercial do Brasil. A declaração foi feita no contexto do anúncio de uma parceria da empresa com investidores chineses para a produção de novos veículos.

Ao comentar o acordo, Lula destacou a importância da cooperação tecnológica e econômica entre os dois países e elogiou o perfil dos empresários envolvidos. “Se tiver no Brasil mais empresários na qualidade de vocês, tão jovens e tão comprometidos, e ainda arrumaram um sócio chinês para trazer tecnologia, certamente não teríamos problemas. Vim aqui para dar parabéns. A China é hoje o melhor parceiro do Brasil”, afirmou.

A fala ocorre em meio a um momento de desgaste nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Uma possível reunião entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a ser cogitada, mas ainda não ocorreu. O cenário foi agravado após a invasão da Venezuela pelos EUA, o que intensificou críticas do governo brasileiro às ações de Washington.

No campo econômico, Lula também abordou o elevado nível de endividamento das famílias brasileiras. Segundo o presidente, o problema persiste mesmo com indicadores positivos da economia. “Temos um problema no Brasil. A economia está bem, mas temos a sociedade endividada”, disse.

Ele associou o aumento das dívidas a mudanças nos hábitos de consumo, especialmente com o uso de celulares e meios digitais de pagamento. “Ele [celular] está transformando o ser humano em algoritmo. As pessoas não conseguem mais viver sem isso [...]. A gente pede comida pelo celular, a gente paga a conta pelo celular [...]. Parece que não é nada. Mas, quando chega no final do mês, a somatória dessa quantidade de pouquinhos vira grande. E a gente começa a ficar zangado: ‘pô, trabalhei o mês inteiro, recebi meu salário e não sobrou nada, cara’. Aí, quem é que vocês xingam? O governo”, declarou.

O presidente também mencionou o aumento de gastos com animais de estimação como exemplo de despesas que pressionam o orçamento familiar. “Na China não deve ter esse problema, mas no Brasil gostamos muito de cachorro. Agora, tem um cachorro, tem que levar no dentista. Ninguém aceita dar mais resto de comida, agora não, os cachorrinhos querem dormir na cama e têm que estar limpinhos. Banho, uma vez na semana, veterinário e tudo isso vai aumentando um sequestro do nosso salário e a gente não se dá conta”, afirmou.

Segundo Lula, a digitalização dos pagamentos reduz a percepção imediata dos gastos, ao contrário do uso de dinheiro em espécie. O governo estuda medidas para ampliar a educação financeira e enfrentar o endividamento da população.