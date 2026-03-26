Lula diz que “Camilo pode ser candidato se necessário”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), pode deixar o cargo para atuar nas eleições deste ano, diante do cenário político no Ceará. A possibilidade foi mencionada em meio ao avanço do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) nas pesquisas eleitorais. De acordo com O Globo, Lula não detalhou qual cargo Camilo poderia disputar, mas afirmou que a candidatura poderá ocorrer caso seja necessária para fortalecer o campo político do PT no estado.

Lula abre possibilidade de candidatura

“Camilo não é candidato, mas vai se afastar para ficar de olho, na expectativa. Se precisar, ele é candidato, e ele vai ajudar o Brasil”, afirmou Lula durante a inauguração de uma nova ala do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar). A declaração reforça a possibilidade de que o ministro participe diretamente do processo eleitoral, mesmo sem uma candidatura inicialmente confirmada.

Pesquisa amplia pressão no Ceará

A fala ocorre após levantamento do Datafolha indicar vantagem de Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará. Segundo a pesquisa, o ex-ministro aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o atual governador, Elmano de Freitas (PT), registra 32%.

Em um eventual segundo turno, a diferença tende a crescer. Ciro alcançaria 56% dos votos, contra 37% de Elmano, ampliando a vantagem para 19 pontos percentuais.

Outros candidatos aparecem com desempenho menor. O senador Eduardo Girão (Novo) soma 5%, enquanto Jarir Pereira (Psol) e Zé Batista (PSTU) têm 2% cada, em empate técnico.

Histórico de Camilo e papel político

Camilo Santana governou o Ceará por dois mandatos, entre 2015 e 2022, e atualmente exerce mandato de senador, além de comandar o Ministério da Educação.

A possibilidade de sua saída do governo federal já havia sido mencionada por Lula em dias anteriores. Em cerimônia em Brasília, o presidente afirmou que “meu companheiro ministro da Educação, que está nos deixando agora. Ele está pedindo para sair, porque tem campanha eleitoral. E ele, embora não seja candidato, quer participar da campanha”.