Ciro lidera disputa no Ceará com 47%, diz Datafolha

247 - O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lidera a corrida pelo governo do Ceará em 2026, segundo levantamento do instituto Datafolha. Ele aparece com 47% das intenções de voto no principal cenário testado, à frente do atual governador, Elmano de Freitas (PT), que soma 32%.

A pesquisa foi divulgada pelo jornal O Povo, responsável pela contratação do levantamento. Os dados foram coletados entre os dias 16 e 18 de março de 2026, com 816 entrevistas realizadas em 35 municípios do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Cenário principal da disputa

No cenário estimulado com a presença de Ciro Gomes, o senador Eduardo Girão (Novo) aparece com 5% das intenções de voto. Professor Jarir Pereira (Psol) e Zé Batista (PSTU) registram 2% cada. Entre os eleitores, 10% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 2% disseram não saber em quem votar.

Simulação sem Ciro Gomes

O levantamento também testou um cenário alternativo sem Ciro Gomes, incluindo o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil). Nessa hipótese, Elmano de Freitas lidera com 42%.

Roberto Cláudio aparece com 20%, seguido por Eduardo Girão, que sobe para 14%. Professor Jarir Pereira alcança 4%, e Zé Batista mantém 2%. Brancos, nulos e indecisos somam percentuais entre 4% e 14%.

Índices de rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição dos pré-candidatos. Zé Batista apresenta o maior índice, com 33%, seguido por Eduardo Girão, com 32%. Elmano de Freitas registra 28% de rejeição, enquanto Professor Jarir Pereira aparece com 26%. Roberto Cláudio tem 23%, e Ciro Gomes apresenta o menor índice entre os principais nomes, com 16%.

Cenários de segundo turno

O Datafolha simulou dois possíveis cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas, o ex-governador venceria com 56% das intenções de voto, contra 37% do atual governador. Já em um eventual confronto entre Elmano e Roberto Cláudio, o petista aparece com 52%, enquanto o ex-prefeito soma 36%.

Voto espontâneo e indecisos

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem lista de candidatos, Ciro Gomes é citado por 15%, seguido por Elmano de Freitas, com 13%. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), aparece com 3%. O índice de indecisos ainda é elevado: 54% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar. Outros 7% disseram optar por branco, nulo ou nenhum candidato.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números CE-07925/2026 e BR-05068/2026. A pesquisa utilizou metodologia quantitativa, com entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional, abrangendo diferentes perfis de eleitores em todo o Ceará.