Lula diz que Trump não pensa em invasão a Cuba

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Donald Trump não considera a possibilidade de invadir Cuba e avaliou que a posição pode favorecer uma saída diplomática para o bloqueio imposto à ilha.

A declaração foi feita durante coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Segundo Lula, a sinalização do presidente estadunidense representa um gesto relevante no contexto das relações entre Washington e Havana.

“Trump disse que não pensa em invadir Cuba. Acho que é um grande sinal, até porque Cuba quer dialogar e encontrar uma solução para colocar fim a um bloqueio que nunca deixou Cuba ser um país completo e livre desde a Revolução de 1959”, afirmou o presidente.

A fala de Lula destaca a defesa do diálogo como caminho para tratar da situação cubana e do embargo econômico que, segundo ele, limita o desenvolvimento do país desde a Revolução Cubana.

Ao comentar a posição de Trump, Lula também reforçou que Cuba busca uma solução negociada para encerrar o bloqueio. Para o presidente brasileiro, a ausência de intenção de intervenção militar abre espaço para uma abordagem política voltada à negociação.