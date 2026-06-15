Lula e Macron se reúnem na França antes do G7

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira (15) com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Évian-les-Bains, durante agenda paralela à Cúpula do G7. O encontro bilateral ocorreu às margens da reunião do grupo das principais economias desenvolvidas e foi marcado por cumprimentos entre os dois chefes de Estado, que se abraçaram e posaram para fotos.

Lula estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Nas redes sociais, o presidente agradeceu a Macron pelo convite para o encontro e publicou um vídeo do momento em que os dois líderes se cumprimentam.

“O Brasil retorna a este importante espaço de diálogo levando a voz do Sul Global e reafirmando seu compromisso com a paz, a defesa do multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e a construção de um mundo mais justo”, afirmou Lula.

O presidente brasileiro participa da cúpula como um dos líderes convidados, embora o Brasil não integre formalmente o G7. A França, anfitriã do encontro, convidou representantes de países de fora do bloco para ampliar as discussões em torno dos principais temas da agenda internacional.

A reunião do G7 vai até 17 de junho e contará também com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O grupo é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

Entre os temas previstos para a cúpula estão as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, os desequilíbrios econômicos globais e a busca por alternativas no fornecimento de minerais críticos fora da China, atualmente uma das principais fornecedoras desses recursos.

Nos discursos que fará durante o encontro, Lula deve criticar medidas consideradas “unilaterais” e “protecionistas”, sem mencionar diretamente o tarifaço dos Estados Unidos.

A presença do Brasil no G7 ocorre em meio à tentativa do governo brasileiro de reforçar a posição do país em fóruns internacionais, com ênfase na defesa do multilateralismo, da paz, do desenvolvimento sustentável e de uma ordem global mais equilibrada.