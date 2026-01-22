Lula e Modi conversam por telefone nesta quinta

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, na manhã desta quinta-feira (22), com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O diálogo ocorreu em um momento de intensas movimentações diplomáticas do governo brasileiro diante da criação de um novo Conselho da Paz, iniciativa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vem gerando cautela entre diversas potências internacionais. As informações são da Folha de São Paulo.

A proposta apresentada por Donald Trump é vista com desconfiança por países como Brasil, França, Canadá e Reino Unido, especialmente por seus possíveis impactos sobre a arquitetura tradicional da governança global.

Inicialmente associado ao cessar-fogo na Faixa de Gaza, o novo conselho teve seu escopo ampliado, passando a se apresentar como um fórum mais abrangente de negociações internacionais. No entendimento do governo brasileiro, há o risco de que o órgão enfraqueça o papel da ONU (Organização das Nações Unidas) como principal instância multilateral para mediação de conflitos e acordos globais.

Até o momento, o Brasil não definiu se aceitará integrar o grupo proposto pelo presidente dos Estados Unidos. A estratégia da diplomacia brasileira tem sido dialogar previamente com outros países convidados antes de assumir uma posição formal. Nesse contexto, Lula já manteve contato recente com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que confirmou adesão ao conselho.

A Índia também recebeu convite para participar da nova instância, mas ainda não tornou pública sua decisão. A conversa entre Lula e Modi ocorre nesse cenário de consultas bilaterais e articulações multilaterais, reforçando a coordenação entre os dois países.

Brasil e Índia integram o Brics, bloco que reúne economias emergentes e atua como espaço relevante de concertação política e econômica no cenário internacional. Além da interlocução frequente em fóruns multilaterais, Lula tem visita oficial marcada a Nova Déli em fevereiro, o que reforça a importância estratégica da relação bilateral em um contexto de redefinições na diplomacia global.