Lula envia Celso Amorim à Rússia para fórum internacional de segurança

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou uma nova missão diplomática do assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, à Rússia. Entre os dias 25 e 31 de maio, o ex-chanceler brasileiro cumprirá agenda em Moscou com participação no 1º Fórum Internacional de Segurança e reuniões bilaterais com autoridades russas.

As informações foram publicadas inicialmente pelo portal Poder360 e repercutidas pela RT Brasil nesta sexta-feira (15). Segundo a reportagem, a viagem foi autorizada pelo Palácio do Planalto e integra os esforços diplomáticos do governo brasileiro em manter interlocução direta com Moscou em meio ao cenário geopolítico internacional.

Celso Amorim é um dos principais conselheiros de Lula para política externa e tem desempenhado papel central na interlocução do Brasil com diferentes potências globais, especialmente no contexto das discussões sobre segurança internacional e fortalecimento do BRICS.

Diplomacia brasileira amplia diálogo com Moscou

A viagem ocorrerá pouco depois da visita oficial de Lula à Rússia em maio de 2025. Na ocasião, Amorim integrou a comitiva presidencial brasileira durante as celebrações do 80º aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, data considerada uma das mais importantes para o governo russo.

Desde o início do atual mandato de Lula, Amorim tem participado de sucessivas missões diplomáticas ao país euroasiático. A primeira ocorreu em março de 2023, pouco mais de um ano após o início da operação militar especial conduzida pela Rússia contra o regime de Kiev.

Naquele momento, o assessor especial da Presidência reuniu-se diretamente com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, reforçando o canal de diálogo mantido pelo governo brasileiro com o Kremlin.

Participação no BRICS e agenda estratégica

Em abril de 2024, Amorim voltou à Rússia para participar, em São Petersburgo, de um encontro de assessores de segurança nacional dos países que compõem o BRICS. O grupo reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de novos integrantes incorporados recentemente ao bloco.

Meses depois, em setembro do mesmo ano, o diplomata retornou a Moscou e São Petersburgo para novas reuniões com autoridades russas. As agendas fizeram parte da estratégia brasileira de ampliar a cooperação internacional e fortalecer a presença do país nos debates multilaterais.

A nova missão acontece em um contexto de crescente aproximação diplomática entre Brasil e Rússia em fóruns internacionais. O governo Lula tem defendido o fortalecimento de mecanismos multilaterais e a ampliação da participação dos países do Sul Global nas decisões estratégicas globais.