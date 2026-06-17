Lula se reúne com Zelensky após cúpula do G7

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira (17) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a cúpula do G7, realizada em Évian-les-Bains, na França. O encontro durou cerca de 50 minutos e ocorreu no mesmo hotel que sediou reuniões e eventos oficiais do grupo.

A reunião marcou mais um capítulo na retomada do diálogo entre os governos do Brasil e da Ucrânia em meio aos esforços diplomáticos relacionados à guerra provocada pela invasão russa do território ucraniano. O chanceler brasileiro Mauro Vieira também participou do encontro.

Me encontrei hoje em Évian, à margem da reunião do G7, a seu pedido, com o presidente Volodymir Zelensky. Por cerca de 40 minutos, ouvi suas avaliações sobre as situações atuais do conflito, das possibilidades de um cessar-fogo e a busca de uma solução diplomática. Expus minha… pic.twitter.com/RGQqkpWIdc June 17, 2026

Após a conversa, Zelensky divulgou em suas redes sociais um vídeo da reunião e destacou que o principal tema discutido foi a busca por alternativas diplomáticas para encerrar o conflito.

“Boa reunião na Cúpula do G7 com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente sobre formas de pôr fim à guerra de agressão da Rússia. O presidente compartilhou suas ideias sobre possíveis caminhos diplomáticos. Eu o informei sobre as reais percepções da sociedade russa em relação à guerra, bem como sobre nossos esforços diplomáticos com os Estados Unidos e outros parceiros. Concordamos em manter contato daqui para frente”, afirmou Zelensky.

De acordo com a publicação, a iniciativa para a realização da reunião partiu do governo ucraniano. Assessores de Lula informaram que o pedido foi encaminhado ao governo brasileiro por meio da embaixada da Ucrânia em Brasília.

O encontro acontece em um momento de intensificação das articulações diplomáticas internacionais em torno da guerra. Na véspera, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, já havia se reunido com o chanceler ucraniano, Andrii Sibyha, também à margem da cúpula do G7.

Além da agenda com Zelensky, Lula manteve uma reunião bilateral com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, reforçando a participação brasileira em discussões sobre temas estratégicos da política internacional durante o encontro do grupo.

A conversa entre Lula e Zelensky ocorre meses após o último encontro oficial entre os dois líderes, realizado durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, em setembro de 2025.

Na edição de 2025 da cúpula do G7, realizada no Canadá, Zelensky também havia manifestado interesse em uma reunião formal com o presidente brasileiro. Na ocasião, contudo, o encontro não chegou a ser realizado.