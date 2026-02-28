Macron apoia EUA e Israel após agressão ao Irã

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou apoio aos Estados Unidos e a Israel após o que classificou como agressão ao Irã. A declaração foi publicada pelo chefe de Estado em sua conta oficial na rede social X.

No posicionamento, Macron alertou para os riscos de uma escalada militar envolvendo as três nações e afirmou que o conflito pode comprometer a estabilidade global. “O início de uma guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã tem sérias consequências para a paz e a segurança internacionais.”

O presidente francês informou ainda que o governo já adota medidas preventivas diante do cenário de tensão crescente. “Neste momento crucial, todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança do território nacional e de nossos compatriotas, bem como de nossos ativos no Oriente Médio.”

Macron acrescentou que a França está preparada para agir em defesa de aliados, caso seja necessário. “A França também está pronta para mobilizar os recursos necessários para proteger seus parceiros mais próximos, caso estes o solicitem.”

Ao tratar da escalada militar, o mandatário classificou o momento como crítico e fez um apelo direto ao governo iraniano. “A escalada atual é perigosa para todos. Ela precisa parar. O regime iraniano precisa entender que agora não tem outra opção senão se engajar em negociações de boa-fé para encerrar seus programas nucleares e de mísseis balísticos, bem como suas ações para desestabilizar a região. Isso é absolutamente essencial para a segurança de todos no Oriente Médio.”

Em outro trecho, Macron defendeu maior protagonismo da sociedade iraniana no futuro do país e criticou duramente o governo de Teerã. “O povo iraniano também precisa ter a liberdade de construir seu futuro. Os massacres perpetrados pelo regime islâmico o desacreditam e tornam necessário que o povo tenha voz. Quanto antes, melhor.”

Por fim, o presidente reiterou o compromisso da França com os fóruns multilaterais e anunciou uma iniciativa diplomática. “Fiel aos seus princípios e atenta às suas responsabilidades internacionais, a França apela a uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Estou em contato próximo com os nossos parceiros europeus e com os nossos amigos no Médio Oriente.”