Macron diz que pretende conversar com Putin nas próximas semanas

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que pretende conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o mais breve possível. Segundo ele, os contatos diplomáticos entre os dois países estão sendo gradualmente restabelecidos, abrindo caminho para um diálogo direto entre os líderes.Ao comentar o tema, em entrevista à emissora France 2, o presidente francês afirmou: “Tudo precisa ser organizado em curto prazo. Os contatos estão sendo restabelecidos e devem acontecer nas próximas semanas”, reforçando que a conversa deve ocorrer “o mais breve possível”.

Macron respondeu a uma pergunta do jornalista da emissora francesa, que lembrou uma declaração anterior do próprio presidente na qual ele havia considerado útil um diálogo com o líder russo. Questionado sobre avanços concretos nesse sentido, o chefe de Estado francês indicou que há movimentação diplomática em curso para viabilizar a conversa.

Do lado russo, a possibilidade de diálogo foi recebida de forma positiva. Em declarações anteriores, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que, caso Macron esteja disposto a conversar, Moscou permanecerá aberta ao diálogo.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que o governo russo informará oficialmente caso receba propostas formais para um contato direto entre os líderes da Rússia e da França, sinalizando que eventuais avanços dependerão dos próximos passos diplomáticos entre os dois países.