Mais de 65 desaparecidos e seis mortos após grande incêndio no Paquistão

Reuters – Bombeiros em Karachi, no Paquistão, procuravam neste domingo (18) por mais de 65 pessoas desaparecidas após um incêndio de grandes proporções devastar um shopping center no histórico distrito central da cidade, deixando seis mortos e reduzindo partes do prédio a escombros.

Vídeos mostraram chamas se elevando do edifício enquanto bombeiros trabalhavam durante a noite para impedir que o fogo, iniciado na noite de sábado, se espalhasse pelo denso distrito comercial. Após mais de 24 horas combatendo as chamas, as equipes começaram a resfriar os escombros ainda fumegantes da estrutura quase colapsada. Bombeiros disseram à emissora local paquistanesa Geo News que a falta de ventilação no shopping, que abriga mais de 1.200 lojas, fez com que o prédio se enchesse de fumaça e atrasou os esforços de resgate.

"Parece ter sido causado por um disjuntor", disse o chefe da polícia da província de Sindh, Javed Alam Odho, a repórteres no local, segundo o Dawn News.

"O projeto e a construção desse mercado eram assim e, em segundo lugar, a natureza dos itens que havia ali — como tapetes, cobertores e outros objetos feitos de resinas — faz com que o fogo ainda esteja ardendo", acrescentou.

O prefeito de Karachi, Murtaza Wahab, afirmou a jornalistas no local que 65 pessoas continuavam desaparecidas.

Autoridades de resgate informaram que seis pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas.

Segundo relatos da imprensa, pessoas entoaram palavras de ordem criticando o prefeito, que chegou ao local após 23 horas.

Centenas de pessoas se reuniram ao redor do edifício, incluindo comerciantes abalados emocionalmente, cujos negócios foram reduzidos a cinzas.

"Ficamos completamente desamparados, reduzidos a zero; 20 anos de trabalho duro, tudo perdido", disse a comerciante Yasmeen Bano.

O incêndio começou na noite de sábado, com os serviços de resgate recebendo um chamado às 22h38 (17h38 GMT) informando que lojas no térreo do shopping center Gul Plaza, de vários andares, estavam em chamas.

"Quando chegamos, o fogo do térreo já havia se espalhado para os andares superiores, e quase todo o prédio já estava tomado pelas chamas", disse à Reuters o porta-voz do Rescue 1122, Hassanul Haseeb Khan. Imagens do interior do shopping revelaram os restos carbonizados das lojas e um brilho laranja intenso, enquanto as chamas continuavam a se espalhar por todo o edifício.

Na noite de domingo, a estrutura metálica enegrecida e quebrada do prédio estava espalhada pela rua, junto a aparelhos de ar-condicionado caídos e algumas placas de lojas.

Trabalhadores do resgate disseram que partes do edifício começaram a desabar e que toda a estrutura pode vir abaixo.