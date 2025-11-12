Mauro Vieira e Marco Rubio discutem tarifas em encontro no Canadá

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se na quarta-feira (12) com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, durante compromisso diplomático no Canadá. O encontro teve como principal tema as negociações sobre tarifas comerciais entre os dois países, segundo informações do Itamaraty, divulgadas pela CNN Brasil.

De acordo com o ministério, Vieira informou que o Brasil enviou em 4 de novembro uma proposta formal de negociação ao governo norte-americano. O chanceler destacou que técnicos das duas nações já mantêm entendimentos prévios sobre o assunto, o que indica um avanço nas tratativas econômicas.

Ainda segundo o Itamaraty, Mauro Vieira e Marco Rubio concordaram em agendar uma nova reunião presencial para detalhar o andamento das conversas e buscar consenso sobre as medidas tarifárias. O diálogo marca mais uma etapa na tentativa de reequilibrar as relações comerciais entre Brasília e Washington.