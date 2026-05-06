Mídia do Irã classifica suspensão de operação dos EUA como derrota

247 - A mídia iraniana passou a retratar a suspensão da operação militar “Projeto Liberdade”, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como uma derrota estratégica de Washington no Estreito de Ormuz. A decisão foi interpretada por jornais e agências do país como um sinal de recuo diante da pressão exercida pelo Irã na região.

Segundo reportagem do jornal O Globo, veículos impressos e plataformas digitais iranianas destacaram que os Estados Unidos não conseguiram superar o desafio estratégico imposto pelo bloqueio da rota marítima, considerada uma das mais importantes do mundo para o transporte de petróleo.

A suspensão da operação ocorreu cerca de 48 horas após o anúncio do projeto, que tinha como objetivo reabrir a passagem para navios mercantes. Apesar da iniciativa, apenas duas embarcações americanas conseguiram atravessar a região, número muito inferior ao fluxo anterior ao início das tensões, estimado em cerca de 130 navios por dia.

Cobertura iraniana enfatiza derrota americana

O jornal conservador Kayhan estampou em sua capa uma imagem de Trump com expressão tensa diante do Estreito de Ormuz, acompanhado da manchete: "A montanha de erros de Trump aumentou! O Estreito de Hormuz tornou-se mais tenso". A publicação reforçou a leitura de que a estratégia americana agravou a crise na região.

Na mesma linha, a agência Mehr destacou: "Trump recua novamente ao suspender as operações no Estreito de Ormuz". O veículo afirmou que a decisão ocorreu após "firmes advertências do Irã a Washington" e mencionou "o fracasso dos Estados Unidos em alcançar os objetivos do projeto diante da forte oposição de Teerã".

Outras agências também adotaram tom semelhante. A Tasnim classificou a medida como um "recuo" do presidente americano para "encobrir o fracasso" da operação militar.

Narrativa dominante reforça vitória do Irã

A agência estatal Irna descreveu a suspensão como uma "derrota americana" e afirmou que Trump teria recorrido à sua "última carta" ao tentar manter a iniciativa no estreito.

Entre os jornais impressos, o Farhikhtegan publicou que "o trumpismo vai significar a ruína da América", ampliando o tom crítico à política externa dos Estados Unidos.

Já o diário reformista Shargh interpretou o episódio como parte de um cenário geopolítico mais amplo, associando a crise no Estreito de Ormuz à disputa estratégica entre China e Estados Unidos.

Estreito de Ormuz segue como ponto crítico

O Estreito de Ormuz permanece como um dos principais focos de tensão no cenário internacional, sendo responsável por uma parcela significativa do fluxo global de petróleo. A tentativa americana de garantir a navegação comercial na área, seguida pela rápida suspensão da operação, reforçou a volatilidade da região.

A reação da mídia iraniana evidencia como o episódio foi incorporado à narrativa política interna do país, com ênfase na resistência frente à pressão externa e na capacidade de influenciar decisões estratégicas de Washington.

O desdobramento da crise também ocorre em meio a um contexto de rivalidade global mais ampla, envolvendo interesses de grandes potências e rotas energéticas estratégicas, o que mantém o Estreito de Ormuz no centro das atenções internacionais.