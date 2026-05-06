Chanceleres de China e Irã realizam reunião diplomática em Pequim

247 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, recebeu em Pequim o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyyed Abbas Araghchi, nesta quarta-feira (6), para conversações diplomáticas entre os dois países. As informações são do Global Times.

Segundo a publicação, Wang Yi, que também integra o Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, manteve reunião oficial com seu homólogo iraniano na capital chinesa. O encontro ocorreu em meio à agenda diplomática entre Pequim e Teerã.

O encontro marca mais um contato oficial de alto nível entre representantes das Relações Exteriores da China e do Irã.