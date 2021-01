Mike Pence, que presidia sessão do parlamento, é retirado do Capitólio

Diante da invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump para impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden pelo Congresso, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que presidia sessão do parlamento, foi retirado do local edit

247 - Diante da invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump (Republicano) para impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden (Democrata) pelo Congresso, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que presidia sessão do parlamento, foi retirado do local.

Pence foi chamado de “traidor” pelo presidente do país, Donald Trump, por ter afirmado que não impediria a certificação da vitória de Biden.

"Mike Pence não teve a coragem de fazer o que deveria ter sido feito para proteger nosso País e nossa Constituição, dando aos estados a chance de certificar um conjunto corrigido de fatos, e não os fraudulentos ou imprecisos que foram solicitados a certificar previamente. Os EUA exigem a verdade!", escreveu Trump.

"Minha promessa de apoiar e defender a Constituição me impede de reivindicar autoridade unilateral para determinar quais votos devem ser contados e quais não", afirmou Pence em comunicado.

"Cumprirei meu dever de providenciar que todas as certificações dos estados sejam abertas, que todas as objeções levantadas por senadores e deputados sejam ouvidas e que contemos os votos do Colégio Eleitoral para presidente e vice-presidente dos EUA”, declarou.

O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, também criticou a mobilização promovida por Trump.

"Nós [parlamentares] não podemos simplesmente nos declarar um júri eleitoral com esteroides. Os eleitores, os tribunais e os estados todos falaram. Todos falaram. Se passarmos por cima, vamos danificar nossa República para sempre", afirmou McConnell, que foi um dos principais escudeiros do governo Trump no Congresso.

"A eleição não foi nem apertada, na verdade", completou o líder republicano. Pelo Colégio Eleitoral, Biden venceu Trump por 306 votos a 232.

A prefeita de Washington DC, capital dos Estados Unidos, decretou toque de recolher na cidade até 18h desta quarta-feira, 6, após a invasão.

