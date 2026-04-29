Ministro da Defesa da Índia se reúne com homólogos da China e Rússia

247 - O ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, realizou nesta terça-feira (28), em Bishkek, capital do Quirguistão, importantes reuniões com seus homólogos da China e da Rússia, durante o encontro de ministros de Defesa da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês). Os diálogos, que fazem parte de um ciclo de engajamentos estratégicos de Singh com líderes regionais, buscaram discutir questões cruciais de segurança e estabilidade, informa a agência ANI.

Em sua visita ao Quirguistão, Singh também teve um encontro com o ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov. Antes de iniciar seus compromissos oficiais, o ministro indiano prestou homenagens aos heróis caídos ao colocar uma coroa de flores na Praça da Vitória, marcando o início solene de sua agenda oficial em Bishkek. Essa visita ocorre após sua chegada à cidade na segunda-feira, para participar do encontro da SCO, onde se discutiriam temas relevantes como segurança regional e a crise contínua no Oriente Médio, que promete dominar as discussões da cúpula.

A reunião da SCO, que reúne ministros de Defesa dos países membros, abordará questões como a paz internacional, iniciativas contra o terrorismo e o fortalecimento da cooperação defensiva entre os países participantes. Este encontro ocorre em um contexto global tenso, especialmente diante do conflito no Oriente Médio. De acordo com o Ministério da Defesa da Índia, a SCO, uma das maiores organizações políticas e econômicas do mundo, deve discutir estratégias para mitigar os impactos das hostilidades.

Antes de embarcar para Bishkek, Rajnath Singh enfatizou, por meio de uma publicação em sua conta no X, a importância da Índia no cenário global: "Deixando Nova Délhi para Bishkek, no Quirguistão... Destacarei o compromisso da Índia com a paz global, em meio aos desafios de segurança prevalentes no mundo, além de reiterar nossa postura de tolerância zero ao terrorismo e ao extremismo".

Após sua chegada à capital quirguiz, Singh foi recebido com uma cerimônia tradicional, que incluiu a oferta de Borsok, uma famosa iguaria local. Além das discussões formais durante o encontro da SCO, o ministro da Defesa indiano também deverá realizar reuniões bilaterais com seus colegas de diversos países participantes, com o objetivo de fortalecer os interesses de segurança mútua.

Atualmente, a SCO conta com países como Índia, Rússia, China, Paquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Irã e Belarus. A Índia se tornou membro pleno da organização em 2017 e desempenhou um papel fundamental no grupo, assumindo a presidência rotativa em 2023. Originalmente criada em 2001 por Rússia, China e estados da Ásia Central, a SCO se consolidou como uma potência regional nas últimas duas décadas. Sua influência estratégica foi ainda mais ampliada no ano passado, durante a presidência indiana, com a adesão formal do Irã como membro pleno.