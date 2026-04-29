Modi visita Orquidário em Gangtok e celebra o patrimônio ecológico de Sikkim

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, iniciou uma visita de dois dias a Sikkim, destacando-se pelo passeio ao Orquidário de Gangtok, onde teve a oportunidade de conhecer o rico patrimônio ecológico e floral do estado. Acompanhado pelo governador de Sikkim, Om Prakash Mathur, e pelo ministro chefe, Prem Singh Tamang, Modi explorou o Swarnajayanti Maitri Manjari Park, um centro de experiência mundial de orquídeas, projetado para exibir as características únicas da biodiversidade local. A visita é parte de um programa para celebrar o 50º aniversário de Sikkim como estado da União, informa a agência ANI.

O Orquidário é um dos maiores destaques dessa jornada, simbolizando os esforços de Sikkim para preservar e promover seu ecossistema único. Além disso, o primeiro-ministro encontrou-se com premiados com o Padma, incluindo personalidades de diversos campos de atuação, em um evento que também abordou uma ampla gama de temas importantes para o estado. "Foi maravilhoso discutir uma série de questões com esses ilustres cidadãos", afirmou Modi, compartilhando o momento nas redes sociais.

No dia seguinte, Modi participou da cerimônia de encerramento das comemorações do cinquentenário de Sikkim, realizadas no Estádio Paljor. Durante o evento, foram anunciados investimentos significativos, com o lançamento e a fundação de projetos de desenvolvimento, que totalizam mais de 4 milhões de rúpias. Entre as áreas contempladas, destacam-se infraestrutura, conectividade, saúde, educação, e agricultura, com foco no desenvolvimento sustentável e inclusivo da região.

Entre os projetos na área da saúde, Modi lançou a pedra fundamental para a construção de um hospital de Ayurveda de 100 leitos em Yangang, no distrito de Namchi. Ele também inaugurou um hospital de 30 leitos dedicado à medicina tradicional Sowa Rigpa, em NIT Deorali, que visa ampliar o acesso a sistemas médicos tradicionais e integrativos em Sikkim.

Além disso, foram anunciadas várias melhorias na infraestrutura educacional, com a inauguração de unidades como o campus permanente da Universidade de Sikkim, no distrito de Yangang, e o bloco administrativo da Netaji Subhash Chandra Bose University of Excellence, em Chakung. Modi também destacou a importância de novos colégios profissionais, como o Dentam Professional College e escolas modelo para facilitar o acesso a uma educação de qualidade em áreas remotas.

Com o objetivo de melhorar a conectividade, o primeiro-ministro lançou a construção de pontes de aço de dois vãos sobre o Rio Teesta, nos distritos de Namchi e Gangtok, além de melhorias nas estradas entre Birdhang e Namchi. Modi também inaugurou a modernização da rede de transmissão e distribuição elétrica em Gangtok, visando garantir uma oferta de energia mais confiável para a região.

Em termos de desenvolvimento urbano, Modi lançou diversos projetos de habitação, incluindo o Sikkim Urban Garib Awas Yojana e a construção de alojamentos para policiais em várias localidades do estado. Ele também anunciou iniciativas de saneamento, como a reabilitação do sistema de esgoto em Singtam, como parte dos esforços para reduzir a poluição dos rios.

Na área de turismo, o primeiro-ministro participou da inauguração de novos complexos ecológicos e de peregrinação, como o complexo de Eco-Peregrinação em Silnon, e projetos relacionados ao turismo eco-sustentável em várias localidades, incluindo infraestrutura para o Kailash Mansarovar Yatra. O turismo também foi fortalecido com o lançamento da planta de processamento da IFFCO, que promete impulsionar a agroindústria e fortalecer a cadeia de valor dos agricultores locais.

Este evento marcante na história de Sikkim, com Modi inaugurando novos empreendimentos e destacando o progresso do estado em diversas áreas, celebra não apenas o desenvolvimento material, mas também o fortalecimento da identidade cultural e ambiental da região, consolidando a base para um futuro mais próspero e sustentável.